À retenir ce soir : Dundzai, une battue pour Nicolas Aulezy, accident mortel, conducteur ivre, Taekwondo

Bonsoir La Réunion - À la une de ce samedi 17 janvier 2026 : - Dudzai continue à s'affaiblir : à 1320 km de La Réunion, et à 450 km de Rodrigues où une alerte est en vigueur - Disparition de Nicolas Aulezy : entre incertitudes et espoirs, de nombreuses personnes regroupées à Piton Fougère pour le retrouver - Saint-Paul : accident mortel dans le secteur du Bernica, le conducteur aurait fait un malaise - Saint-Denis : un homme sous l'emprise de l'alcool tente d'éviter un contrôle de police, il est interpellé - Taekwondo universitaire : une Réunionnaise sacrée championne de France en poumsae
À Rodrigues, les autorités demandent à la population de prendre ses précautions. Le cyclone tropical Dudzai se situe à environ 450 km à l'est-nord-est de l'île. Sur place, un avertissement de cyclone de Classe I est en vigueur. Pour La Réunion, aucune menace directe n'est prévue. Météo France évalue un passage entre la fin de nuit de lundi à mardi et mardi matin à une distance d'environ 300 km au sud-est de notre île, suffisamment loin pour que les conditions dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île.
Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu à Sainte-Marie. Ce samedi 17 janvier, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans le secteur de Piton Fougère pour une battue avec un objectif, le retrouver. Sa famille a fait le déplacement jusqu'à La Réunion pour poursuivre les recherches avec les proches et les collègues du randonneur, aidés par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne.
Dans les alentours de 13h15 à proximité de la ravine du Bernica, un conducteur a fait un malaise et a heurté un muret au volant de son véhicule. Il était âgé, approximativement, de 80 ans. Selon les premiers éléments que nous avons, à l’arrivée des secours sur place, la victime était en arrêt cardiaque. Il n’a pas pu être réanimé.
C'est un week-end mouvementé qui commence sur les routes réunionnaises. À Saint-Denis, tôt ce samedi 17 janvier 2026, un homme a été interpellé par la police lors d'un contrôle. Dans un excès de confiance, il a essayé de passer de force, afin d'éviter de se soumettre aux contrôles. L'individu, visiblement ivre et agité, refusait d’obtempérer.
Trois Réunionnais sont montés sur les marches du podium lors des championnats de France universitaires techniques de taekwondo, qui se sont déroulés à Ceyrat dans l'Hexagone, les 16 et 17 janvier 2026.