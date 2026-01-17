Taekwondo universitaire : une Réunionnaise sacrée championne de France en poumsae

Trois Réunionnais sont montés sur les marches du podium lors des championnats de France universitaires techniques de taekwondo, qui se sont déroulés à Ceyrat dans l'Hexagone, les 16 et 17 janvier 2026. Les jeunes Réunionnais ont du talent, nous le savons, c'est ainsi que Candice Niclin décroche le titre de championne de France, tandis que Gwendauly Niclin et Paqui Esther remportent chacun une médaille de bronze. (Photo : la Ligue de taekwondo Réunion)