Dudzai se trouve à 1430 km de La Réunion, et à 650 km de Rodrigues où une alerte est en vigueur

À Rodrigues, les autorités demandent à la population de prendre ses précautions. Le cyclone tropical Dudzai se situe à environ 650 km à l'est-nord-est de l'île. Sur place, un avertissement de cyclone de Classe I est en vigueur. Pour La Réunion, aucune menace directe n'est prévue. Météo France évalue un passage entre la fin de nuit de lundi à mardi et mardi matin à une distance d'environ 300 km au sud-est de notre île, suffisamment loin pour que les conditions dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île. (Photo : capture d'écran Météo France)

Si Dudzai ne devrait pas représenter de menaces réelles pour La Réunion, ce n'est pas le cas à Rodrigues où un avertissement de cyclone de Classe I est en vigueur et les habitants invités à prendre des précautions.

Des bandes nuageuses externes associées à Dudzai traverseront l'île à partir de cet après-midi, samedi 17 janvier 2026, avec des averses, qui deviendront plus fréquentes la nuit.

À Rodrigues, le vent soufflera du sud-est à environ 40 km/h avec des rafales de l'ordre de 70 km/h, se renforçant graduellement à partir de ce soir avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

Un mer très forte avec des houles du sud-est de l'ordre de 4 mètres. Il est conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer.

Le cyclone tropical Dudzai se situe actuellement à environ 650 km à l'est-nord-est de Rodrigues. Il adopte une trajectoire en direction générale du sud-ouest en continuant à s'affaiblir et devrait repasser au stade de forte tempête tropicale samedi matin.

Le phénomène va circuler au sud-est des Mascareignes en passant au large de Rodrigues dans la nuit de dimanche à lundi puis à environ 300 km au large du secteur Réunion-Maurice entre lundi soir et mardi matin. Il y a une assez bonne confiance sur cette trajectoire.

Mercredi prochain, le système devrait s'éloigner définitivement vers le sud en direction des latitudes tempérées et devrait perdre ses caractéristiques tropicales sur des eaux plus froides.

- Aucune menace directe pour La Réunion -

Aucune influence de ce système n'est attendue sur Mayotte pour les 5 prochains jours.

Pour La Réunion, aucune menace directe n'est prévue. Le scénario le plus probable est un passage entre la fin de nuit de lundi à mardi et mardi matin à une distance d'environ 300 km au sud-est de l'île, c'est-à-dire suffisamment loin pour que les conditions dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île.

Ce scénario rassurant concerne des échéances de prévisions assez lointaines (prévisions à 3-4 jours) et demandera à être confirmé ces prochains jours.

- Informations pour les autres territoires du bassin -

Dudzai devrait passer au sud-est de Rodrigues dans la nuit de dimanche à lundi. Une mer dangereuse et des vents forts sont alors probables dès dimanche matin avant une amélioration lundi.

Puis il devrait transiter au sud-est de Maurice dans la nuit de lundi à mardi. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.

Pression estimée au centre: 981 hPa.

Position le 17 janvier à 04 heures locales: 17.3 Sud / 68.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1430 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 2590 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 15 km/h.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.

www.imazpress.com/[email protected]