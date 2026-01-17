Accident sur la NRL : collision entre une voiture et une moto, importants embouteillages en direction de Saint-Paul

Un accident impliquant une voiture et une moto s’est produit ce samedi 17 janvier 2026 en fin de journée sur la Nouvelle Route du Littoral, au niveau de la pointe du Gouffre, en direction de Saint-Paul. Les secours sont sur place et la circulation ralentit, depuis la caserne Général Lambert à Saint-Denis, jusqu'au niveau de l'accident. Les équipes de la direction des routes indiquent qu'il y a déjà 3 kilomètres d'embouteillages dans le secteur. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)