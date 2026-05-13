Santé mentale au travail : un enjeu syndical majeur pour Solidaires Finances Publiques

Dans le cadre de deux conférences-débats organisées récemment à Saint-Denis et à Saint-Pierre, Solidaires Finances Publiques de La Réunion a réuni militants, adhérents et agents autour d’un sujet devenu incontournable: la santé mentale au travail. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ces échanges, nourris par l’intervention de Séverine Ringanadépoullé, doctorante en psychologie du travail au CNAM de La Réunion, et par de nombreux témoignages d’agents, ont confirmé une réalité désormais largement documentée: l’organisation du travail a des conséquences directes sur la santé psychologique des personnels.

Perte de sens, manque de reconnaissance, isolement professionnel, injonctions contradictoires, management déshumanisé: les participants ont mis en lumière des mécanismes qui fragilisent les collectifs de travail et épuisent les agents.

À La Réunion, ces difficultés prennent une résonance particulière. Les obstacles rencontrés par de nombreux agents pour revenir exercer sur leur territoire, les suppressions de postes et l’éloignement subi des familles illustrent concrètement les impacts humains et familiaux de certaines décisions administratives.

Pour Solidaires Finances Publiques, la santé mentale ne peut plus être traitée comme un sujet secondaire. Elle doit devenir un axe central des politiques de prévention, d’organisation du travail et de dialogue social.

Les débats ont également rappelé un levier essentiel: le collectif de travail. Pouvoir échanger sur son métier, réfléchir ensemble, retrouver des marges d’autonomie et d’action constitue une condition fondamentale de la santé au travail.

Ces deux conférences marquent le début d’un cycle d’échanges, de sensibilisation et d’actions que notre organisation syndicale entend inscrire dans la durée. L’objectif est clair: ouvrir des espaces de parole, mieux armer les agents face aux difficultés rencontrées et porter des revendications concrètes pour des conditions de travail plus humaines et plus respectueuses des personnels.

Solidaires Finances Publiques La Réunion poursuivra donc ce travail de formation, d’analyse et d’intervention afin que les questions de santé mentale au travail ne restent plus invisibles ou reléguées au second plan.



