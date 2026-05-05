Extinction des Parcours Emplois Compétences (PEC) : le choc pour La Réunion

Monsieur le Ministre, Après mon intervention lors de la session de questions au gouvernement du 15 avril dernier, je tiens de nouveau à vous alerter sur les conséquences de l’extinction du dispositif de Parcours Emplois Compétences (PEC) suite à la réunion organisée par Monsieur le Préfet ce matin. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La Réunion est très directement concernée par cette suppression abrupte et qui n’a pas été votée par le législateur puisqu’elle reçoit 25% de l’enveloppe nationale avec 4000 PEC pour 2026. Ce nombre est nettement inférieur aux années 2025 (10 000 PEC à La Réunion) et 2024 (25 000).

Je me permets de rappeler que, sur l’enveloppe des 4000 PEC réunionnais, 1700 sont portés dans le cadre d’un partenariat avec le conseil départemental qui finance à 88% cette enveloppe budgétaire. La participation financière de l’Etat est donc minoritaire.



Ce matin, le Préfet de La Réunion a indiqué souhaiter préserver au maximum le tissu associatif qui disposaient de 1060 PEC et qui les garderont. Il restera donc 800 PEC pour les communes et intercommunalités réunionnaises avec désormais de nouvelles modalités moins-disantes, c’est-à-dire des contrats de 6 mois financés à 40% par l’Etat (10 mois et 50% de prise en charge auparavant). Cette décision abrupte de l’Etat est annoncée sans concertation avec les élus locaux dont le budget est déjà grévé par la guerre au Moyen- Orient.

Je tiens tout d’abord à vous souligner ce point : toute remise en question du financement ou de la durée des contrats en cours serait totalement incomprise par les

bénéficiaires comme par les organisations réunionnaises (associations et collectivités).

Je souhaite par ailleurs obtenir des éclaircissements sur plusieurs points. Comment les collectivités vont-elles financer l’accompagnement des enfants pendant le périscolaire et la cantine ou l’entretien des espaces verts dans nos territoires tropicaux ou subtropicaux où la végétation pousse bien plus vite que dans l’Hexagone et où les épidémies peuvent se diffuser en cas d’absence d’entretien ? L’Etat compte-t-il prévoir une enveloppe budgétaire d’accompagnement des collectivités pour ces deux missions essentielles ? Vous évoquez qu’il n’y a que 21% d’insertion professionnelle des bénéficiaires des PEC et que des dispositifs disposent de résultats plus significatifs d’insertion durable dans l’emploi, par exemple l’insertion par l’activité économique ou les dispositifs spécifiques à l’accompagnement des jeunes. Allez-vous prévoir une enveloppe dédiée à l’IAE à La Réunion en remplacement des PEC qui sont supprimés dans notre île ? Enfin, sur quel vote du Parlement vous appuyez-vous pour annoncer une telle évolution du dispositif PEC ?

Restant à votre disposition pour évoquer ce sujet lors d’un échange dédié, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Audrey BÉLIM

Sénatrice de La Réunion