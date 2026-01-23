Sept candidat(e)s déjà en course pour la mairie de Saint-Leu

Si les sept têtes de liste ont déjà commencé leur campagne en sillonnant la commune de St-Leu et en distribuant leur programme électoral à la population. Il faudra attendre le top départ pour savoir exactement le nombre de candidat(e)s en course pour la commune de l'Ouest. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Pour cela, il leur faudra déposer un dossier de candidature complet au moment voulu, pour officialiser leur participation aux municipales du 15 et 22 mars prochain aux conditions strictes de loi, où les listes complètes, paritaires en respectant l'alternance femme/homme sont obligatoires.

La détermination du nombre de sièges varie suivant le nombre d'habitants. En 2020, la commune de St-Leu dénombrait 39 sièges à pouvoir et 10 élus pour siéger au Territoire Ouest. A noter que l'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune (les conseillers municipaux) ainsi que les conseillers communautaires.

Pour l'instant la commune compte déjà sept candidat(e)s en course à St Leu. Leurs stratégies de terrain et de communication semblent se dessiner dans une phase de plus en plus structurée, mais sans avoir atteintes le rythme de croisière. Pendant que certains affûtent leurs armes en faisant courir la rumeur d'être candidats.

Ces 7 prétendants pour le fauteuil de maire sont, par ordre alphabétique Rahfick Badat, le maire sortant Bruno Domen, Lilian Gasp, Karim Juhoor, Aurélie Lauret, Karine Nabénésa et Thierry Robert (l'ancien-maire).

A noter, qu'à moins de deux mois des municipales, 6 candidat(e)s font face au maire sortant, qui a annoncé briguer un autre mandat, pendant que ses anciens compagnons de route et des nouveaux sont prêts à l'affronter pour ces élections municipales de 2026..

Espérons simplement que la campagne des idées volontaristes et des projets sera le bon moyen de lutter et vaincre ce grand désintérêt à la politique qui sévit actuellement à St-Leu et à toute La Réunion.

A nos candidat(e)s de se montrer à hauteur des enjeux pour un avenir meilleur de nos concitoyens et de la commune, pour éviter l'essoufflement de la démocratie dans une abstention trop forte. En espérant que le message sera entendu !



Jean Claude Comorassamy