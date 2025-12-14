Solidarité avec nos agriculteurs, soutien total à nos éleveurs

Sur l’Hexagone comme à La Réunion, l’abattage des bêtes est un drame humain, économique et moral. Derrière chaque exploitation touchée, il y a des familles brisées, des années de travail anéanties, et un profond sentiment d’injustice. Nos agriculteurs sont à bout. Le déploiement des moyens pour détruire des cheptels entiers me heurte et me scandalise !

Écrasés par une surcharge administrative déconnectée du terrain, étouffés par des normes européennes toujours plus lourdes et souvent incohérentes, ils sont en plus sacrifiés par des accords commerciaux internationaux, comme le Mercosur, négociés loin d’eux et imposés sans leur consentement.

Comment accepter que l’on exige toujours plus de nos agriculteurs, tout en autorisant l’importation de produits ne respectant ni nos standards sanitaires, ni nos exigences sociales, ni nos normes environnementales ?

C’est une concurrence déloyale organisée, qui détruit méthodiquement notre agriculture et la fait mourir à petit feu. À La Réunion comme en métropole, l’agriculture n’est pas qu’une activité économique :

C’est une culture, un mode de vie, une transmission.

Ici, certaines pratiques et traditions lontan, dont les batailles de coqs, font partie de notre culture ! Les interdire sans limite, sans concertation est un non-sens !

On ne peut pas gouverner contre les réalités locales, sans dialogue, sans respect, sans accompagnement humain.

Protéger la santé publique est indispensable ! Mais cela ne peut se faire au prix de la destruction sociale, de l’humiliation et de la ruine de celles et ceux qui nous nourrissent.

Je soutiens nos agriculteurs et nos éleveurs !

J’appelle à une simplification urgente, à une protection réelle de la production locale, à une remise à plat des accords commerciaux injustes, et à une prise en compte des spécificités culturelles et territoriales, à La Réunion comme en métropole.

Défendre nos agriculteurs, c’est défendre notre souveraineté alimentaire, notre dignité collective et notre avenir. Alors une question demeure : Nos dirigeants aiment-ils encore la France et ceux qui la font vivre ?

Jean Gaël Anda Sita

Candidat aux élections municipales de Saint-Pierre