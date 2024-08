Soutien au JIR

C'est avec une grande émotion que nous apprenons la cessation des activités du Journal de l’Ile de la Réunion (JIR). En tant que Maire de l'Entre-Deux, je tiens à exprimer mon soutien et ma solidarité envers tous les employés du JIR en cette période difficile (Photo : www.imazpress.com)

Le JIR a été une voix essentielle pour les Réunionnais pendant plus de 70 ans, apportant une couverture médiatique de qualité, des analyses pertinentes et une information de proximité primordiale pour tout un chacun. Votre travail de journaliste a été reconnu, nous a permis de nous informer sur des sujets aussi divers que varié.

À tous les employés du JIR, je veux dire combien nous admirons votre dévouement, votre professionnalisme et votre résilience. Nous espérons de tout cœur que vous trouverez rapidement de nouvelles opportunités et que vous saurez rebondir avec la même passion qui vous a toujours animés. Que l'avenir soit plus doux et riche en succès pour chacun d'entre vous.

Sachez que la commune de l'Entre-Deux reste à vos côtés et vous soutient pleinement. Nous vous adressons nos pensées les plus sincères et notre gratitude pour tout ce que tout le travail accompli.

Avec tout mon soutien,

Bachil Valy, Maire de l'Entre-Deux