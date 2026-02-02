Suppression de 86 postes d’enseignants : la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir s’indigne face à une politique irresponsable

C’est un sentiment de consternation que la liste nout voix nout l’avenir a ressenti à l’annonce de la suppression des 86 postes d’enseignants dans le premier et second degré pour l’année 2026 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Force est de constater que les réalités péï ne sont toujours pas comprises et ressentie là où les décisions sont prises : Paris.

Quand les politiques publiques hexagonales suppriment 86 postes ici, c’est presque 4 l’amontrér en mwin po 1. komune !

Pour le Tampon avec plus de 80.000 habitants, les répercussions sont considérables pour l’avenir de sa jeunesse.

Au regard des chiffres de l’Insee de 2025, à La Réunion, 3 habitants sur 10 ont moins de 20 ans.

Par ailleurs, La Réunion est le troisième département le plus jeune de France.

Enfin, nous sommes également sur le triste podium des départements les plus pauvres de France.

Les politiques publiques, ne devraient-elles pas de fait, prendre en considération ces données et augmenter par la même les dotations en personnel de l’Éducation Nationale pour l’académie de La Réunion ?

Nout marmay, l’a pwin po foir zot vi plis dovan, zordi done a zot kapacité ek band gayar l’amontrér réyoné en plis pa en mwin !

Alexis Chaussalet

Et la liste « Nout’ Voix, Nou’t l’Avenir ».