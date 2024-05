Touch pa nout calendrier l'école

Alors qu'il n'a été mis en application que l'an dernier pour 3 ans, le calendrier scolaire est aujourd'hui remis en cause. Le Recteur projette en effet de l'adapter en fonction de la réforme de la Terminale Baccalauréat Professionnel qui entre en application dès la rentrée prochaine et qui prévoit de faire passer les premières épreuves de ce diplôme en Mai 2025. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La CGTR est radicalement opposée à ce projet qui verrait les vacances de Mai scindées en deux temps : une semaine en début et une semaine en fin du mois avec 3 semaines de cours entre les deux. Pour tous les salariés de La Réunion, cela est inenvisageable car cela supprime de fait toute tentative de prendre de réels congés sur cette période. De plus, cette mesure impactera négativement tous les secteurs d'activités, en premier lieu le tourisme, la restauration, le commerce, le trafic aérien, la location de voitures, la formation (dont Education Nationale), etc.

L'élaboration du calendrier scolaire résulte à chaque fois d'un équilibre fragile. Pour quelques centaines d'élèves de Terminale Bac Pro, on chamboulerait un calendrier qui concerne plus de 200.000 élèves de tous niveaux !!! On crée un précédent dangereux si on se met à modifier le calendrier à chaque réforme...

La CGTR exige de laisser le calendrier actuel courir sur les 2 ans qui restent puis d'effectuer une évaluation et de rectifier ensuite si nécessaire. En outre, il faut rappeler que les étudiants de BTS passent déjà leur examen dans les vacances de Mai, que cela ne concerne que peu d'élèves au final et que les horaires des épreuves alignés sur les épreuves dans l'Hexagone finissent déjà à des heures où il n'y a plus de transport scolaire.

Le Secrétaire Général Jacky Balmine