Toutes mes félicitations à Sandrine Aho-Nienne pour son élection à la présidence des Républicains sur notre île

Je suis impatiente de pouvoir travailler à ses côtés afin de poursuivre notre engagement commun et de contribuer, ensemble au développement de notre mouvement au service de notre territoire.

Je tiens également à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des candidats pour leur détermination, leur engagement et la qualité de leur campagne. Leur investissement témoigne de leur attachement à nos valeurs et de leur volonté de faire progresser notre famille politique.

Je me réjouis de cette nouvelle dynamique ainsi que des projets que nous porterons collectivement pour l'avenir de notre île. Bien que je sois implantée dans le Sud, je m'engagerai à travailler en étroite collaboration avec chacune des circonscriptions, dans un esprit de rassemblement, d'écoute et d'efficacité au service de tous nos concitoyens.

Ensemble, poursuivons notre action avec détermination et ambition pour notre territoire.

Emilie Fontaine

Représentante des Jeunes Républicains 974