Trois mois après les municipales : Demain La Réunion engage sa restructuration et prépare l’avenir

Trois mois après les élections municipales, Demain La Réunion a observé un temps de réserve républicaine permettant aux nouvelles équipes, dans les communes comme dans les intercommunalités, de prendre leurs responsabilités et d'engager leur mandat (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Aujourd’hui, ce temps d’observation laisse place à celui de l’action et de l’organisation.

Assumer notre force pour structurer l’avenir : DLR s’organise et se projette

DLR confirme son ancrage comme acteur politique durable et incontournable à Saint-André.

Notre score de 16,5 % aux dernières élections municipales ne relève ni de l’accident ni de l’effet d’aubaine. Il traduit l’existence d’un socle électoral solide, fidèle et politiquement cohérent, capable de peser dans les équilibres locaux.

Au-delà du résultat, cette dynamique nous confère aujourd’hui une responsabilité : celle de structurer durablement notre mouvement afin de répondre aux attentes de celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance.

- Un choix stratégique clair -

Dans un scrutin marqué par des logiques claniques et par la menace d’une entrée de l’extrême droite aux responsabilités, DLR a pris ses responsabilités :

• En ne maintenant pas notre candidature au second tour, nous avons évité une dispersion des voix contre-productive ;

• Nous avons ainsi privé une nouvelle fois la droite de la reconquête de la mairie ;

• Et surtout, nous avons empêché le Rassemblement national d’accéder aux responsabilités.

Ce faisant, DLR a assumé une ligne politique de bon sens républicain : ni compromission avec les appareils claniques, ni complaisance avec l’extrême droite.

- Une légitimité politique acquise par l’action -

Notre positionnement et notre résultat nous confèrent aujourd’hui une légitimité politique pleine et entière pour poursuivre notre action.

DLR ne se conçoit plus comme une simple force d’appoint ou de contestation, mais comme un acteur de proposition, de régulation politique et de rassemblement, reconnu par ses électeurs, observé par ses adversaires et audible auprès de nombreux acteurs de la vie publique locale.

- Se restructurer pour durer et préparer l’avenir -

Forte de cette légitimité, DLR engage désormais une nouvelle phase de son développement.

Cette étape sera marquée par un important travail de structuration interne destiné à consolider notre organisation et à préparer les échéances futures.

➡ Renouvellement générationnel : de nouvelles responsabilités seront confiées à des militants plus jeunes, désireux de s’engager concrètement dans la vie publique.

➡ Restructuration du mouvement : nos instances seront renforcées, notre organisation modernisée et notre présence territoriale consolidée afin de mieux répondre aux attentes de la population.

➡ Développement des compétences militantes : de nouveaux espaces de réflexion, de formation et de participation seront mis en place pour accompagner la montée en responsabilité de nos adhérents.

➡ Présence continue sur le terrain : nous ne nous réveillons pas à la veille des scrutins. DLR reste au contact des habitants, à l’écoute de leurs préoccupations et mobilisée sur les enjeux du quotidien.

- Cap sur les prochaines échéances -

DLR prépare dès à présent les prochaines échéances électorales et les grands rendez-vous politiques à venir.

Forts de notre socle électoral, de notre clarté politique et de notre capacité à peser dans les rapports de force locaux, nous poursuivrons notre développement avec méthode, sérénité et détermination.

Nous aborderons chaque échéance au cas par cas, avec une seule ligne de conduite : l’intérêt général, l’indépendance politique et le refus des compromissions.

L’avenir se construit dès aujourd’hui. Ensemble, continuons à structurer une force politique utile, responsable, indépendante et durable au service de Saint-André et des Réunionnais.