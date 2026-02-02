TVA à La Réunion : l'État gagnerait-il de l'argent sur notre dos ?

Dès le 16 octobre 2019, à l’occasion d’une guestion au gouvernement, j’interpellais en ma qualité de députée de La Réunion le Premier Ministre et je proposais des mesures de justice sociale en faveur des Outre-Mer, notamment un amendement au Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 pour instituer une TVA à 0% (déjà en vigueur à l’époque en Guyane et à Mayotte) généralisée à tous les produits et services à La Réunion, sans AUCUNE contrepartie.

Je réitérais cette proposition de TVA à 0% en 2022 et en 2023 par de nouveaux amendements.

Fin 2025, l’actuelle ministre des Outre-Mer annonçait que le gouvernement allait instituer une TVA à 0% sur les biens de 1ère nécessité à La Réunion, ce qui est un début.

Toutefois, il n’était pas question d’une quelconque contrepartie.

Or, nous découvrons en ce début d’année 2026 que cela serait en quelque sorte "compensé" par une TVA qui serait désormais applicable sur les produits informatiques et de téléphonie (exonérés jusqu’à présent) ...

Cet énième matraquage fiscal est scandaleux et inacceptable tant pour nos chefs d’entreprises et commerçants de ce secteur abasourdis par la brutalité de cette annonce, d’autant qu’il n’y aurait eu aucune réelle concertation locale en amont, que pour l’ensemble des consommateurs réunionnais !

Bien loin d’un gain de pouvoir d’achat pour nos familles, ce serait au final une aggravation de la vie chère d’autant que la téléphonie et l’informatique sont devenus des produits indispensables au quotidien pour tout le monde.

Ce que le gouvernement Macroniste donne d’une main, il le reprend de l’autre... voire même plus !

On pourrait en effet se demander si globalement, entre la TVA à 0% sur quelques produits de 1ère nécessité et celle au taux plein sur toutes les marchandises qui en était jusqu’à lors exonérés, l’Etat ne gagnerait pas de l’argent sur le dos des Réunionnais ?

Aussi, j’appelle l’ensemble de nos parlementaires réunionnais à intervenir au plus vite auprès du gouvernement et de Monsieur le Préfet de La Réunion pour remédier à cette situation dramatique qu’ils n’ont pas vu venir.

Dans un contexte de crises successives depuis 2018, notamment de forte inflation persistante, il en va de la survie de nos TPE-PME du secteur de la téléphonie et du high-tech, du maintien de nombreux emplois locaux, et de la préservation du porte-monnaie de nos familles réunionnaises.

Nathalie Bassire