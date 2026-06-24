Un déficit qui s’améliore, le personnel du CHU doit pouvoir en bénéficier

Lors du CSE du 15 juin 2026, la CFDT vous a interpellé sur le fait qu'au 1 er juin 2026, 52 agents de plus de 2 ans, pourtant en poste pérenne (CDD21) n'étaient pas encore en CDI. Le passage en CDI, dans l'attente de la stagiairisation, des agents ayants 2 ans d'ancienneté est un axe majeur du projet social actuel (Photo : DR)

C'est une revendication obtenue par la CFDT du CHU.

La CFDT vous demande donc de respecter cette clause du protocole pour ces 52 agents qui remplissent les conditions.

Nous restons attentifs au suivi de cette disposition et vous remercions de nous tenir informés de sa réelle et effective mise en oeuvre.

Dans l'attente je vous prie d'agréer, monsieur le Directeur Général, nos salutations respectueuses.