Un immense merci pour l'accueil de mon livre "Léritaz Nout Zansèt Stella"

C’est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la plume aujourd'hui. Lancer un livre, c’est un peu livrer une partie de soi, de son histoire et de ses souvenirs. C’est surtout mettre en lumière le parcours historique de notre usine Stella et de ses précieux "zarboutans". Depuis sa sortie, vous avez été nombreux à accueillir mon ouvrage avec une bienveillance qui me touche au plus haut niveau. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Vos premiers retours, vos messages, vos sourires lors de nos rencontres et la sensibilité avec laquelle vous recevez ces pages de « Léritaz nout zansèt Stella » dépassent toutes mes espérances. Voir que cette transmission de notre mémoire collective et de notre patrimoine résonne en chacun de vous est la plus belle des récompenses.

​Ce livre a été écrit pour honorer l'histoire et le souvenir, mais c'est vous, par votre lecture, qui le faites véritablement vivre. Cette résonance est d'autant plus forte pour moi puisqu'elle émane de mon écrit, un écrit d'ouvrier qui a travaillé dans cette usine, ayant grandi dans le quartier de Stella, et dont le père a également travaillé au cœur de cette usine comme les nombreux "zarboutans" parmi beaucoup ont déjà quitté ce monde.

​- À mes proches et soutiens de l'ombre -

Rien de tout cela n'aurait été possible sans les piliers qui m'entourent au quotidien. Merci à ma famille, à mes amis, à mes collègues de l'usine et à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont encouragé, relu, soutenu, ou ont partagé leurs propres souvenirs pour enrichir ce témoignage. Un grand merci également à ceux qui ont prêté leur plume pour corriger le texte ou en rédiger la préface dont la profondeur est vraiment exceptionnelle. Ce travail de mémoire est une œuvre collective, profondément ancrée dans le respect de nos racines et mémoire.

L'histoire ne s'arrête pas à la dernière page. Ce livre se veut un pont entre les générations, un repère pour que la jeunesse de Stella et ailleurs n'oublie pas d'où elle vient et puisse être fière de son héritage malgré les douleurs et souffrances. Les riches échanges que nous avons initiés autour de cet ouvrage ne font que commencer. Puisque l'idée d'un projet de nous rassembler autour d'une association s'éclaire au fur et à mesure.​

- Mes chaleureux remerciements aux partenaires -

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les partenaires qui permettent aujourd'hui à ce livre patrimonial inédit de rayonner. La Région Réunion pour son précieux soutien financier. ​Le Territoire Ouest, dans le cadre du « Salon du Livre Péi 2026 » et de l'interview réalisée autour de l'ouvrage. La maison d'édition Komkifo et son équipe, pour leur accompagnement rigoureux et leur confiance indéfectible. Les médias qui m'ont accordé une place plus qu'honorable et ont relayé ce projet, en particulier Imaz Press Marine Magnien et Stephan Laï-Yu, Le Quotidien J. P. Lutton, l'émission radio « Zarboutan » de Claude Montanet sur Réunion la 1ère.​

Les lieux de culture et de mémoire : la boutique du Musée Johan Fauchet de Stella, ainsi que le directeur du FRAC Jean Christophe Royoux « Rendez-vous aux jardins 2026 ». Les municipalités et les espaces d'accueil : la mairie de Saint-Paul lors de son salon du livre "péi", ainsi que la médiathèque Aimé Césaire de Sainte-Suzanne au sein de l'auditorium Daniel Honoré pour son lancement. L'ensemble des libraires et espaces littéraires qui offrent une si belle visibilité à cet ouvrage sur leurs étagères...etc, etc.

Du fond du cœur, pour votre confiance et votre soutien indéfectible : MERCI. Et au plaisir de vous croiser prochainement au détour d'une dédicace pour continuer à échanger de vive voix.

Jean Claude Comorassamy