Unir. Rééquilibrer. Construire pour de vrai.

Nous annonçons aujourd’hui la candidature des Forces Possessionnaises aux élections municipales de 2026. Notre démarche rassemble tous les Possessionnais, de tous les quartiers, autour d’une conviction simple : l’avenir de notre commune ne peut se construire que collectivement.

Une identité politique personnelle assumée, un mouvement collectif et pluriel

Au sein de Forces Possessionnaises, je porte une identité politique claire :

Je suis Jérôme TESTAN, je m’engage pour cette liste et cette liste s’engage pour tous les possessionnaises et possessionnais.

Je suis un homme de droite, fidèle à une ligne de responsabilité, d’équilibre et d’intégrité, construite aux côtés de Jocelyn Delavergne, François Mas, Margie Sudre, Jean-Yves Morel, et d’autres personnalités politiques qui ont marqué ma trajectoire, notamment feu Michel Fontaine, dont l’engagement demeure une référence.

Mais Forces Possessionnaises n’est pas un mouvement que de droite.

C’est un collectif hétéroclite, rassemblant des Possessionnaises et des Possessionnais de sensibilités diverses, unis par l’envie d’agir concrètement pour la commune.

Cette pluralité fait notre force : elle garantit une vision plus large, plus juste et réellement représentative de la population.

- Un constat clair : l’animation ne peut pas masquer les carences -

Depuis plusieurs années, la commune donne l’illusion de vitalité grâce à une multiplication d’animations... principalement l’année précédant les élections.

Cette vitalité artificielle ne répond pas aux besoins essentiels : urbanisme cohérent, sécurité, logements adaptés, soutien aux familles, dynamisme économique, infrastructures structurantes.

L’animation ne doit pas être un cache-misère pré-électoral.

Elle doit être continue, structurée, planifiée et accessible toute l’année, au service des habitants — pas au service de la communication politique.

- Une méthode nouvelle : accompagner les besoins citoyens et les transformer en projets concrets

Nous refusons la politique de la “simple écoute”. Chaque fois qu’un besoin citoyen sera exprimé, la mairie s’engagera à accompagner la personne ou le collectif concerné pour lancer un appel à projets.

L’objectif est clair :

- Impliquer le citoyen dans la construction de la solution,

- Ne plus le réduire à un simple consommateur de décisions, ⇨ Co-construire avec lui la réponse la plus adaptée,

- Et transformer une demande en un projet structuré, financé et porté ensemble.

C’est une démarche de responsabilisation partagée, où la commune devient un partenaire actif et les habitants deviennent des acteurs du changement.

- Une nouvelle façon de faire de la politique : coopérer plutôt que diviser -

Nous voulons instaurer un modèle inédit dans la commune :

- Une majorité qui gouverne, oui.

- Mais une opposition qui participe, qui dispose d’un espace, d’une légitimité et d’un budget dédié pour porter certains projets issus de son programme.

Car l’opposition représente aussi une partie des Possessionnais. Et ces électeurs ont droit à ce que leurs priorités existent dans la politique municipale.

C’est ainsi que nous sortirons des affrontements stériles, pour installer une culture de coopération, de consensus et d’efficacité partagée.

- La force du Nous -

Forces Possessionnaises n’est pas une étiquette : C’est une méthode pour unir, co-construire, dépasser les clivages et agir ensemble. Parce que personne ne détient la vérité seul — mais chacun en détient une part.