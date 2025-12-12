Vie chère : le combat continue !

Les Réunionnais n’en peuvent plus de la vie chère qui augmente toujours plus : +1,3% d’inflation en octobre 2025 contre 0,9% en moyenne en France, selon les chiffres de l’INSEE données aujourd’hui. L’alimentation a même connu une hausse de 2,2% ! Or ce sont des produits de première nécessité dont chacun des Réunionnais a besoin (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

La Ministre des Outre-mer Naïma Moutchou a annoncé lors de son déplacement à La Réunion le 29 novembre dernier que le taux de TVA serait porté à 0% sur les produits de première nécessité dans notre île.



Soucieuse que cette annonce soit traduite dans le Projet de loi de finances afin de lui donner toute la validité juridique et la légitimité nécessaires, même en cas de chute du Gouvernement par exemple, j’ai déposé un amendement visant à ce le taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité à La Réunion soit bien inscrit dans notre droit fiscal.



Cet amendement a été adopté en séance au Sénat.



Il est important car l’inscription dans la loi permet la pérennisation de la mesure. Important également car un mécanisme de transmission des prix aux préfets, OPMR et présidents de région est prévu pour nous assurer de la répercussion effective de cette baisse de la fiscalité sur les prix de commercialisation des produits.



Aujourd’hui, lors de la plénière de l’OPMR, le préfet vient d’annoncer que la Ministre des Outre-mer a pris l’arrêté d'exonération de TVA à La Réunion. Nous progressons ainsi vers une baisse des taux rapide.



Définir à 0% le taux sur les produits de première nécessité est une mesure attendue depuis longtemps par les Réunionnais. Face à l’ampleur des besoins, nous nous devions d’aller vite.



Le combat contre la vie chère doit cependant continuer !



Sur le logement, dans le cadre du projet de loi de finances, j’ai réussi à obtenir 35 millions d’euros pour augmenter le forfait charges qui est couplé avec les Allocations Logement. Je souhaite par ailleurs que l’encadrement des loyers, prévu par la proposition de loi que j’ai faite adopter, débute le plus rapidement possible dans notre île : c’est ce que j’ai indiqué au Ministre du Logement quand je l’ai rencontré à la fin du mois de novembre.



Enfin, je vous annonce que je rejoins la nouvelle commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution et que je viens d’en être nommée vice-présidente. C’est un honneur mais surtout une grande responsabilité vu les zones d’ombre persistantes sur les marges dans la grande distribution dans les Outre-mer et les grands besoins de nos concitoyens. Au travail !