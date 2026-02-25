Vincent Rivière félicité pour son engagement à La Possession : un soutien fort d’Écologie Les Verts

Ce mercredi, lors d’une conférence de presse organisée par le parti Écologie Les Verts, Vincent Rivière, candidat à la municipalité de La Possession, a été publiquement félicité pour son implication active et constante dans la vie de la commune.

Solène Mesnager, membre du bureau politique d’Écologie Les Verts et déléguée à l’Europe de Verts International ainsi qu’aux Outre-mer, a salué le travail de terrain mené par Vincent Rivière. Elle a souligné son engagement en faveur d’un développement harmonieux, durable et respectueux des réalités locales de La Possession.



De son côté, Geneviève Payet, secrétaire régionale Réunion pour Écologie Les Verts, a officiellement exprimé son soutien à Vincent Rivière. Elle a insisté sur la cohérence de son projet municipal avec les valeurs écologistes : transition écologique, justice sociale, démocratie participative et protection du cadre de vie.



Ce soutien affirmé marque une étape importante dans la campagne municipale. Il témoigne de la reconnaissance du sérieux, de la crédibilité et de la vision portée par Vincent Rivière pour l’avenir de La Possession.



"Ce soutien est un encouragement fort à poursuivre notre engagement pour une ville plus verte, plus solidaire et plus ambitieuse", a déclaré Vincent Rivière à l’issue de la conférence de presse.



À travers cette dynamique, Vincent Rivière confirme sa volonté de rassembler autour d’un projet municipal responsable, tourné vers l’action et l’avenir des Possessionnaises et des Possessionnais.



