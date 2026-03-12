12 La Galerie, sélectionnée pour Drawing Now Paris 2025, principale foire européenne du dessin contemporain

Pour la première fois de son histoire, 12 La Galerie, créée par l'association Constellation, est sélectionnée à participer à Drawing Now Paris 2026, qui se tiendra du 26 au 29 mars au Carreau du Temple à Paris. Cette sélection constitue une reconnaissance majeure pour la galerie dionysienne et marque une étape importante pour le rayonnement de la création contemporaine réunionnaise à l'international. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : 12 La Galerie)

Drawing Now Paris est la première foire d'art contemporain en Europe exclusivement consacrée au dessin. Pour sa 19e édition, le salon réunira 71 galeries internationales issues de 13 pays. 12 La Galerie sera la seule représentante réunionnaise de cet événement majeur du monde de l'art contemporain.

"Être présents à Drawing Now, c'est une reconnaissance forte de notre engagement, mais aussi une opportunité exceptionnelle de donner une visibilité internationale aux artistes que nous accompagnons", souligne Isabelle Wan-Hoi, présidente de l'association Constellation.

- Un portrait singulier de l'île intense -

Sur son stand parisien, 12 La Galerie présentera les œuvres de six artistes réunionnais : Juliette Dennemont, Emma Di Orio, Stéphanie Hoareau, Kid Kréol & Boogie, Chloé Robert et la

Troisième Main. Ensemble, ces créateurs offrent un portrait singulier de l'île de La Réunion, entre ancrage territorial et modernité assumée.

Juliette Dennemont revisite l'œuvre d'Antoine Louis Roussin, célèbre lithographe du XIXe siècle qui immortalisa les paysages réunionnais. Emma Di Orio réinterprète la nature luxuriante de l'île à travers un univers peuplé de végétation foisonnante et de créatures étranges. Stéphanie Hoareau explore les histoires familiales qui font battre le cœur de l'île. Kid Kréol & Boogie Clément Striano, directeur artistique 12 La Galerie, Isabelle Wan-Hoi, présidente de Constellation, Boogie, du duo Kid Kréol & Boogie et Emma Di Orio interrogent mythes et croyances populaires, tandis que Chloé Robert, fidèle à sa veine écoféministe, questionne la place du vivant, du corps et du geste. La Troisième Main s'intéresse quant à elle à la façon dont l'homme chemine vers la nature et s'approprie son territoire.

"Notre démarche est profondément ancrée dans l'histoire, le patrimoine et l'âme réunionnaise, tout en assumant une modernité ouverte sur le monde" explique Clément Striano, directeur artistique de 12 La Galerie.

Il est à noter que sur les 6 artistes ou duos d’artistes présentés, 5 sont intégrés à la plateforme Documents d’artistes La Réunion ; Emma Di Orio et Juliette Dennemont y ont fait leur entrée en 2025.

- De la rue à la scène internationale -

Fondée par l'association Constellation en 2021, 12 La Galerie est née d'un constat : le manque d'espaces dédiés à l'art contemporain sur l'île. Après huit années d'expositions itinérantes et éphémères dans l'espace public, l'association a trouvé à Saint-Denis un lieu permanent qui lui permet de développer son projet : offrir un espace de diffusion aux artistes réunionnais et démocratiser l'art contemporain.

Située à Saint-Denis, la galerie produit 4 expositions originales par an, en prêtant une attention particulière à la jeune création et aux premières expositions solos. Toutes les œuvres produites sont en vente, offrant une visibilité accrue à la création insulaire.

Cette participation à Drawing Now Paris 2025 s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'association, qui collabore notamment avec l'École Supérieure d'Art de La Réunion, et marque une nouvelle étape dans son développement.

Constellation est soutenue par la Ville de Saint-Denis, La région Réunion, la DAC Réunion, le Casino de Saint-Denis.

Partenariat Drawing Now : avec le soutien de l’Association Promotion Culturelle Océan Indien France (APCOIF)