CHU Sud : l’exposition "À la marge" met en lumière la santé des personnes en situation de précarité

Le CHU Sud accueille depuis ce mardi 8 avril 2026 et jusqu’au 1er mai l’exposition "À la marge" dans le hall principal de l’établissement. À travers cette initiative, le centre hospitalier souhaite sensibiliser le grand public aux difficultés d’accès aux soins rencontrées par les personnes en situation de précarité. (Photos CHU de La Réunion)

Comme le rappelle le CHU, ces publics particulièrement vulnérables font face à de nombreux obstacles : méconnaissance de l’offre de soins, ruptures dans les parcours médicaux, méfiance envers les institutions ou encore freins administratifs et sociaux. "Ces difficultés entraînent des retards dans le recours aux soins et aggravent les problématiques de santé", explique le CHU dans son communiqué.

À La Réunion, où 36 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2020 selon l’Insee, cette problématique représente un enjeu majeur de santé publique. Créée en 2019, l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité du CHU Sud intervient notamment auprès des publics vulnérables pour évaluer leurs besoins et faciliter leur accompagnement.

- Une exposition pour sensibiliser le public -

L’exposition s’inscrit dans le cadre du projet "Photo Santé Précarité", une démarche participative donnant la parole aux personnes concernées afin de mieux comprendre leur vécu et les freins rencontrés dans leur parcours de soins. Le projet associe usagers, professionnels de santé, acteurs sociaux et partenaires associatifs.

Avec cette exposition, le CHU entend "mettre en lumière des enjeux cruciaux pour notre société" et encourager une réflexion collective sur la réduction des inégalités d’accès aux soins.

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