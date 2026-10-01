Culture : l'évènement Biblis en folie de retour sur toute La Réunion du 2 au 4 octobre 2026

Plus de 110 événements dans vingt communes de l'île mettent un coup de projecteur sur les nombreuses actions proposées en médiathèques et bibliothèques, selon la préfecture, pour célébrer le livre et la lecture, ses auteurs, créateurs et passeurs. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le programme réunit près de cinquante auteurs et artistes pour aller à la rencontre de tous les publics. Les animations vont de l'initiation à la reliure, aux clubs de lecture, escape games littéraires et expériences sensorielles, en passant par le rakontaz zistwar, le secret des plantes et la piraterie, jusqu'au braille pour inviter à un autre regard sur le handicap.

Cette année, Biblis en folie commence dès ce vendredi 2 octobre avec une journée dédiée aux scolaires, pour mettre l'accent sur la lecture et l'éveil culturel des jeunes. L'événement fait également des ponts avec la Fête de la science et son thème des « saveurs savantes ».

Samedi 3 octobre, la médiathèque Princesse Niama, située au Chaudron à Saint-Denis, sera inaugurée par la Cinor, la Ville de Saint-Denis et les services de l'État à La Réunion. La journée sera ponctuée d'ateliers, rencontres et découvertes autour de l'univers inspiré par la princesse, mère du savant réunionnais Jean-Baptiste Lislet-Geoffroy.

- Partager le plus largement le plaisir de lire -

Biblis en folie, manifestation du ministère de la Culture, marque les Journées nationales des bibliothèques et médiathèques. Premier équipement culturel de proximité à La Réunion, le réseau de lecture publique compte 76 bibliothèques et médiathèques et près de 700 agents. Leur mission : partager le plus largement et le plus diversement le plaisir de lire et écrire, dessiner, penser, comprendre, imaginer et rêver, sur toute l'île et tout au long de l'année.

Le programme des Biblis en Folie 2026 est en ligne sur biblisenfolie.culture.gouv.fr et sur DAC Réunion — Direction des affaires culturelles.

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