Karnaval Party du Bisik : Isnel, magie, percussions et danse au programme

Le vendredi 13 février 2026, le Bisik à Saint-Benoît prend de l’avance sur Mardi Gras et lance le carnaval plus tôt que prévu. La Karnaval Party, avec le concert d’Isnel et ses musiciens. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Bisik)

Entre deux tempos… les spectacles de magie extravagants de La Famille Bouffard, une Batucada, et le DJ set final de D-Lisha, pour terminer la soirée en mode dancefloor !

Venez déguisés pour pouvoir tourner la Roue des Kados avec de nombreux lots à gagner ! Une soirée pensée comme un grand moment de fête où musique, magie et rythmes dansants s'enchaînent sans interruption.

- Au programme de la soirée du Bisik -

18h30 - Batucada, le coup d’envoi - Défilé du rond point Girofles au

Bisik. La soirée s’ouvrira aux rythmes des tambours avec la Batucada de “Cocktail Musical”. Entre traditions brésiliennes et énergie réunionnaise, les tambours donneront le ton : ce soir, on danse, on vibre, on fait la fête ! La Famille Bouffard, magie burlesque et émerveillement !

Entre deux tempos musicaux, La Famille Bouffard s’invite dans la soirée avec ses spectacles de magie aussi surprenants que décalés. Illusions, humour et poésie visuelle se mélangent dans un univers qui fait autant rire qu’il émerveille ! Étoiles dans les yeux… et sensations garanties !

Le concert d’Isnel, et ses musiciens

Isnel, l’une des voix les plus singulières de la nouvelle scène réunionnaise, sera sur la scène entouré de ses musiciens. À la croisée du maloya, de la soul et des musiques urbaines, l'interprète de “Vamos”, “Sort’Dovan” et “El Chapo” vous promet une énergie vibrante, portée par des textes qui frappent juste et des rythmes taillés pour faire monter la température ! Une énergie parfaite pour lancer la Karnaval Party dans le feu. D-Lisha, Le Bisik en mode dancefloor

Pour clôturer la soirée, D-Lisha prend le relais derrière les platines. La première DJane incontournable de la Réunion, vous promet final dofé pour danser sur une playlist afrobeat, dancehall, hip-hop et sons urbains.

Mardi Gras, avant l’heure (parce que ce mardi là, on a piscine), cette Karnaval Party est l'occasion de se retrouver entre musique et magie : On se donne rendez-vous au Bisik, ça va faire des remous et c’est pas fini.

Vendredi 13 février

