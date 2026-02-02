La Région dévoile l’agenda complet des rendez-vous artistiques, culturels et scientifiques

La Région Réunion dévoile l’agenda complet des rendez-vous artistiques, culturels et scientifiques qui vont rythmer les prochains mois à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina, à Kélonia et au Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) (Photo : rb/www.imazpress.com)

Parmi les rendez-vous incontournables de ce premier semestre 2026, ne ratez pas : la Journée internationale des Droits des Femmes, la nouvelle exposition du MADOI, la Nuit européenne des musées, les Journées réunionnaises des tortues marines à Kélonia, le Festival International du Film de l’océan Indien, les Journées de l’archéologie et celles de la géologie.

Programme complet ci-joint et en ligne ici.







