Le Tampon : le Kaliko Muzik Band fait vibrer le El Latino

Le bar et restaurant "El Latino" au Tampon, accueille, le vendredi 19 juin 2026, le concert, gratuit, du Kaliko Muzik Band, dans le cadre de la fête de la musique. De 20 heures à 23 heures, le public est invité à bouger au son du séga punk et maloya électrique. (Photo DR)

Depuis plusieurs années, le Kaliko Muzik Band ambiance le dancefloor avec sa musique mêlant "Séga Punk" et vintage, "Maloya électrique" ou encore romance créole. Un son qui respire "l'amour pour le patrimoine de La Réunion qu'ils feront revivre à travers des arrangements modernes. L'amour pour la création et le plaisir de partager leurs compositions", précise le groupe.

Le Kaliko Muzik Band, c'est de la musique pour les grands et pour les petits... c'est surtout de la bonne ambiance. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, le groupe vous invite à venir célébrer la musique : "Vien kom ou lé, rale Matante, rale Marmay, rale Dalone, rale Palto et roulé séga !"

www.imazpress.com / [email protected]