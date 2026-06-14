Saint-Benoît : l'after Sakifo fait vibrer l'est avec Sedjem, Tine Poppy et Eve La Marka

Ce vendredi 12 juin 2026, le Bisik, toujours an vavangaz, posait ses valises sur l’Esplanade du front de mer de Saint-Benoît pour célébrer son neuvième After Sakifo dans l’Est, avec Sedjem, Tine Poppy et Eve La Marka. Retour sur un plateau de grande qualité. (Photos : Le Bisik)

D’un côté l’océan Indien, de l’autre la rivière des Marsouins, c’est ici, sur l’esplanade du front de mer que se prolonge et s’achève le Sakifo 2026 à La Réunion, les deux pieds dans l’O, au cœur de la ville des eaux vives !

- Sedjem -

Le soleil a déjà décliné lorsque Sedjem prend possession des platines. Appelés par les premières vibrations de basses et les Skytracer, qu’on aperçoit depuis la route nationale, les premiers curieux convergent vers l'esplanade. Un public multi générationnel qui se mélange naturellement, fasciné par les fusions musicales envoyées par l’artiste Yann Fruteau connu sous le nom de scène de Sedjem.

Figure incontournable des musiques électroniques réunionnaises, le DJ et producteur construit depuis plus de dix ans un univers où afro-house, amapiano, rythmes tropicaux et influences créoles se mélangent pour un savoureux zambrokal. Les épaules se délient, les premiers danseurs s’avancent devant la scène et l’esplanade se transforme peu à peu en une vaste piste de danse à ciel ouvert. Une mise en bouche parfaite pour cette grande célébration musicale.

- Tiny Poppy : un Pop Kabar dans toute sa splendeur -

Caroline aka Tine Poppy apparaît scintillante sous les applaudissements d’un public déjà conquis par la chorégraphie. Elle s’accompagne de Teddy Doris au trombone; Nicolas Beaulieu à la guitare et à la basse; Dimitri Domagala à la batterie.

Entre pop créole moderne, maloya, séga et influences urbaines, Tine Poppy et son équipe déploient un répertoire aussi sensible qu’ affirmé : San Ou, In Kabar, Simple et Compliqué… Ankor ou Rèn… Des tubes à ne plus en douter. Mais aussi des reprises de chansons créoles en tout genre et un medley créole endiablé avec des refrains que le public reprend à plein poumons !

Chaque morceau, chaque pas de danse et déhanché de l’équipe sur scène racontent un bout de La Réunion, une histoire d’émancipation, de liberté, de créolité.

Tine Poppy confirme, une fois de plus, sa place parmi les artistes les plus originaux de la scène musicale réunionnaise actuelle.

- Eve La Marka : La nuit en mode impact -

Changement de plateau et d’esthétique, l’énergie devient électrique, le ton change. La DJ et productrice Kymra prend possession des platines et fait monter la température avec un set afro et sonorités urbaines, les corps se déhanchent mais l'impatience grandit.

Place à la volcanique Eve La Marka.

Entre rap, dancehall et pop urbaine, Eve La Marka enchaîne les titres et les exclusivités avec une assurance déconcertante. La foule répond présent à chaque appel, se déchaîne, dansant et chantant par cœur les refrains qui fusent à une vitesse folle qui parlent d’ambition et puissance. Bayonnetta “sa carte d’identité”, Ven Cleef, God Bless ou Boss it créé avec DJ Sebb mais aussi bien d’autres titres feront le plaisir d’un public chauffé à blanc pendant une heure d’un show éclatant.

Révélée au grand public lors de son passage remarqué dans Nouvelle École, la rappeuse impose une présence magnétique qui attire instantanément les regards.

Les téléphones s’illuminent ajoutant quelques étoiles à cette déferlante d'énergie dans la nuit bénédictine.

Eve et Kymra accompagnées de Guilherme aux percussions concluent leur prestation dans une explosion d'applaudissements et de cris avant de se prêter au jeu des sourires avec le public, venu nombreux récupérer son selfie !

Une dernière danse en compagnie de Sedjem, de retour sur scène, termine cette soirée sur un dj set brûlant prolongeant la fête sous les étoiles. Un dernier frisson, le Bisik termine cette saison musicale par un feu de joie et de bonnes vibrations tandis qu’un autre After Sakifo se tiendra ce soir à l’île Maurice au Café du Vieux Conseil de nos amis de Culture Events & Production.

- Les remerciements du Bisik -

Un immense merci à tous pour votre présence, votre curiosité et votre générosité.

Merci au Sakifo pour ce partenariat et cette belle aventure, merci à La Ville de Saint-Benoît. Merci aux artistes passionnés et passionnants. Merci au CNM pour leur soutien.

Merci à tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible, nos bénévoles et à toute l'équipe du Bisik, aux food trucks et à Scenic Run responsable du gros son et des créations lumières de la scène.

On vous donne rendez-vous très bientôt sur nos réseaux pour découvrir la programmation du Bisik au second semestre toujours an vavangaz…

En attendant on vous souhaite une excellente fête de la musique en commençant par la journée portes ouvertes du CRR de Saint-Benoît le 20 juin : Faites de la Musique !

