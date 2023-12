Saint-Benoît : Michou fête ses 50 ans de carrière

Michou, la reine du séga "piqué, cadencé" se produira en concert ce samedi 9 décembre 2023 à la salle Gramoun Lélé (Saint-Benoît) à l’occasion de ses 50 ans de carrière dans la chanson créole, informe le Bisik. "Pour ce moment privilégié, notre ambassadrice du séga, s’entoure de ses musiciens de toujours : Max Albac aux claviers, Marcel Albac à la guitare, Eric Payet à la basse et David Philippe à la batterie, pour nous faire revivre ses 50 ans de chanson" note le Bisik dans le communiqué que nous publions ci-dessous

"Qui n’a jamais dansé ou krazé un “Mam’zelle Paula”, “Largu’ la sauce” ou encore “Bouscule, bouscule pas” ? Son séga “piqué et cadencé” berce et entraîne beaucoup de générations depuis désormais 50 ans et c’est cet anniversaire que nous vous invitons à célébrer en compagnie d’une artiste que tout le monde adore.

Michou, son talent, ses fous rires, sa joie de vivre… difficile de ne pas tomber sous le charme et c’est sans doute pour ça que ses titres indémodables restent gravés dans l’univers de la musique réunionnaise et font désormais partie du patrimoine musical réunionnais.

Un anniversaire ne se fête jamais seul et Michou invite donc plusieurs artistes locaux à la rejoindre sur scène pour cette grande fête qui s’annonce incroyable.

Marie-Armande et Henry-Claude Moutou, amis de toujours de l’artiste, Christian Ducap, frère de Michou et digne héritier du guitariste et ségatier Narmine Ducap, leur père, mais aussi les chanteuses Micheline Picot et Lucie pour la jeune génération.

Michou c’est l’île de La Réunion en 250 chansons. Un rayon de soleil dont le rire ponctue chaque moment, notre chanteuse inspire et s’inspire du quotidien de notre île. Ne ratez pas cette rencontre avec celle qui depuis l’âge de 11 ans chante pour nous avec talent, bonne humeur et une passion restée intacte !"

• Salle Gramoun Lélé

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée tarif unique : 15 euros

Buvette uniquement

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/KciN