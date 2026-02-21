Théâtre des Sables : des artistes féminines vont vibrer pendant le mois de mars

Au Théâtre des Sables à l'Étang-Salé, le mois de mars est consacré à la créativité des artistes féminines. Des artistes de La Réunion et de la Grande Île offriront des spectacles et œuvres dans divers registres : musiques, chansons, humour, théâtre, masque", marionnettes et peinture. Des univers artistiques à découvrir sans modération. (Photo : Cédric Demaison)

Dès le vendredi 6 mars 2026, découvrez le vernissage de l'exposition de Carole Durand, artiste réunionnaise installée sur l'île d'Oléron. Elle représente "Songe tropical", une série de linogravures, pastels et aquarelles. Elle propose un voyage poétique aux couleurs chaudes, entre océan, racines et imaginaire.

Son exposition est à retrouver du 6 mars au 18 avril.

Le même jour, Emma Nona, artiste à voix lumineuse, vous emmène dans son univers mêlant maloya et sons modernes. Dans "Vativyin", elle porte des textes intimes de blessures et de renaissance, célébrant la force réunionnaise : "Nou lé pas pti, nou lé pa lwin, nou lé là".

Le samedi 14 mars, place à une équipe d'artistes à la fois charismatiques et talentueuses : Emilie Minatchy, Nicole Dambreville, Flora Pasquet et Emy Potonié s'unissent lors d'un moment inoubliable. De Harlem à aujourd'hui, de Billie Holiday à Diana Krall, elles font vibrer un jazz féminin et audacieux.

Une mise en scène de Marjorie Currenti se tiendra le jeudi 19 mars. L'histoire se déroule dans "Une trop bruyante solitude", où Hanta, "clochard céleste", vit sous un régime qui méprise les oeuvres. Presseur, il détruit les livres mais en sauve et diffuse.

Si vous êtes à la recherche d'un instant suspendu, plein d'éclats de rires, vivez le "Only Fanm", le samedi 21 mars. Cinq humoristes féminines vous dévoilent "C'est quoi l'amour féminin". Audrey, Célina, Lysiane, Stefy et Anabel se partageront la scène avec leurs voix et leurs visions pour surprendre, émouvoir et faire éclater de rire.

De la Madagascar à La Réunion, les voix de Fara Gasy et Dilo s'unissent pour créer le "Soa Meva". Un dialogue entre les deux piles mêle percussions, steel pan et textures électro. Modernité et traditions s'entremêlent pour créer un pont vibrant de mémoire, création et de liberté.