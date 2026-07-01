TOMA 2026 : le théâtre de La Réunion bien représentée à Avignon

Du 4 au 23 juillet 2026, la 29ème édition du TOMA (Théâtres d'Outre-mer en Avignon) revient avec une programmation riche et engagée. Fidèle à son ADN, le festival met en lumière des voix artistiques venues de Martinique, Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie et avec une place particulière accordée cette année encore à la création réunionnaise. (Photo www.imazpress.com)

Depuis près de trente ans, le TOMA s’impose comme un rendez-vous culturel singulier, à la croisée des mémoires, des langues et des imaginaires. Pour cette 29e édition, les organisateurs revendiquent une programmation "indisciplinée", traversée par les tensions du monde contemporain et les récits trop souvent laissés en marge. Théâtre, danse, musique : autant de formes artistiques convoquées pour interroger nos sociétés et ouvrir de nouveaux horizons.

Pour cette édition 2026, plusieurs créations venues de La Réunion représenteront la diversité de la scène locale. Parmi elles, "Un animal peut croiser votre route", proposé par le Collectif Lookatmekid, mêle danse et théâtre dans une écriture contemporaine portée par Marion Schrotzenberger. Une œuvre hybride qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du festival.

Autre proposition, "L’enfant de l’arbre", spectacle jeune public de la compagnie Lé LA, invite à une immersion poétique et sensible tandis que "Sens la foudre sous ma peau", de la compagnie Baba Sifon, explore des thématiques intimes et universelles à travers une mise en scène épurée. Regardez.

Au-delà des spectacles, le TOMA développe également des espaces de rencontres et de réflexion, notamment à la Petite Chapelle, avec projections, lectures et échanges avec les artistes. Une volonté affirmée de créer du lien : "Nous avons souhaité soutenir les artistes, raconter les différences et nourrir le dialogue avec le public comme avec les professionnels", expliquent les organisateurs.

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