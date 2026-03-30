Iedom : le taux moyen des crédits immobiliers en-dessous de la moyenne nationale pour atteindre 2,82 % à La Réunion

Selon une étude publiée ce lundi 30 mars 2026 par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom) le taux moyen des crédits à l’habitat continue de baisser au 4ème trimestre 2025 et est désormais en-dessous du niveau national pour la première fois depuis deux ans. À l’inverse, celui des crédits à la consommation augmente légèrement pour atteindre les 6,17 %. De plus, la durée moyenne des prêts personnels est d’un peu plus de 5 ans, pour un montant moyen de 17.100 euros. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans l’ensemble, les taux d’intérêt poursuivent leur baisse.

- Le taux des crédits à l’habitat passe en deçà du niveau national -

Le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat baisse au 4e trimestre 2025 et repasse ainsi en deçà du niveau national pour la première fois depuis 2 ans. Il s’établit à 2,82 % à La Réunion, contre 2,99 % au niveau national.

La durée moyenne des prêts à l’habitat atteint 21 ans, pour un montant moyen d’emprunt d’environ 147.000 euros. Le taux moyen des nouveaux crédits échéancés à la consommation augmente légèrement, pour s’établir à 6,17 %. La durée moyenne des prêts personnels est d’un peu plus de 5 ans, pour un montant moyen de 17.100 euros.

- Tous les taux aux entreprises s’inscrivent en baisse -

Côté entreprises le taux d’intérêt moyen des crédits de trésorerie aux entreprises baisse et demeure au-dessous du niveau national. Les taux des crédits à l’équipement et à l’immobilier reculent également, après une pause au trimestre dernier.

Le taux des nouveaux crédits de trésorerie baisse, entre juillet et octobre 2025, de 35 points de base (pdb). Il s’établit désormais à 2,91 %, soit un niveau inférieur de 64 pdb au taux moyen national.

Près de 9 nouveaux crédits sur 10 sont souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne de 3,9 ans.

Le taux moyen des nouveaux crédits d’équipement baisse également et s’établit à 3,84 %. Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits immobiliers diminue également (-9 pdb) à 3,73 %.

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