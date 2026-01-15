Insee : l'emploi salarié augmente légèrement, le chômage continue de frapper 16% de la population active

"À La Réunion, au 3e trimestre 2025, dans un contexte de stabilité de l’activité économique et de fléchissement de l’inflation, l’emploi salarié augmente légèrement (+0,2 %)" indique l'Insee dans un communiqué publié ce jeudi 15 janvier 2026. "Cette hausse concerne les secteurs public et privé. Au niveau national, l’emploi est stable" ajoute l'institut de la statistique. Cette augmentation arrive dans un "contexte (où) le chômage concerne 16 % de la population active" soulignent les statisticiens (Photo www.imazpress.com)

Dans le privé, sur l’île, l’emploi croît dans les secteurs des services aux entreprises, de l’industrie et du commerce. "En revanche, dans la construction, il poursuit la baisse amorcée au 4e trimestre 2023" précise l'Insee.

L’emploi recule aussi au 3e trimestre 2025 dans l’agriculture et l’intérim. Les créations d’entreprises baissent par rapport au 2e trimestre.

