Un mois d'animations et de découvertes autour des zones humides de La Réunion

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, l’Agence régionale de la biodiversité de La Réunion coordonne, avec de nombreux partenaires, un mois entier d’animations tout public tout au long du mois de février 2026, sur l’ensemble du territoire. Nous publions le communiqué des organisateurs (Photo : rb/www.imazpress.com)

Étangs, ravines, embouchures de rivières...Les zones humides de La Réunion sont à la fois riches, fragiles et souvent méconnues.

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides (JMZH), l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) de La Réunion coordonne, avec ses partenaires, un mois entier d’événements de sensibilisation jusqu'au 28 février 2026.

- Mieux connaître pour mieux protéger -

À La Réunion, les zones humides jouent un rôle écologique majeur : elles stockent et filtrent l’eau, atténuent les effets des cyclones et des inondations, abritent des espèces remarquables et rendent de nombreux services à la population. Mais elles sont aussi fortement menacées par les pressions humaines et le changement climatique.

C’est dans ce contexte que plusieurs acteurs réunionnais (gestionnaires de sites, associations, collectivités, établissements scolaires...) organisent des animations tout public : sorties nature, ateliers, chantiers participatifs, expositions ou projections.

- Zoom sur l’Étang de Saint-Paul : un site Ramsar à l’honneur -

Classé zone humide d’importance internationale depuis 2018, l’Étang de Saint-Paul sera également mis à l’honneur avec plusieurs animations.

Ce site exceptionnel témoigne du lien étroit entre biodiversité, culture réunionnaise et services rendus à la population.

- Deux événements phares organisés par l’ARB de la Réunion -

En tant que coordinatrice locale, l’ARB porte deux temps forts de ce mois de mobilisation :

Le Gayar PikNik – édition spéciale Langevin (dimanche 15 février). C'est un événement festif, pédagogique et gratuit, en plein air, pour sensibiliser aux bons gestes à adopter lors de pique-niques en bord de rivière. Ateliers zéro déchet, balades guidées, animations et échanges autour de la préservation des zones humides seront au programme de cette journée à vivre en famille. Le dimanche 15 février 2026 au siège de la Fédération de pêche à Langevin 9h à 16h.

La projection gratuite du film documentaire Birds of America de Jacques Loeille sera diffusée. La diffusion sera suivie d’un temps d’échanges avec des experts et des acteurs du territoire. Un moment pour mieux comprendre les enjeux locaux, partager des expériences et débattre des solutions. Cet événement gratuit se déroulera le mercredi 18 février 2026 à La Médiathèque Leconte de Lisle de Saint-Paul de 14h à 16h.

- Un événement local, inscrit dans une dynamique nationale -

En France, la Journée mondiale des zones humides est coordonnée par l’Association Ramsar France, avec le soutien de l’Office français de la biodiversité, des Pôles-relais zones humides, de la LPO, de la SNPN et du Réseau École et Nature.

À La Réunion, l’ARB de La Réunion relaie cette dynamique en valorisant les initiatives locales et en fédérant les acteurs engagés pour la préservation de ces milieux essentiels.