Saisie de 930 kilogrammes de méthamphétamine dans le canal du Mozambique

Le jeudi 13 novembre 2025, un bâtiment de la Marine nationale a mené une opération de police en haute mer dans le canal du Mozambique. Au cours de cette action, les militaires ont intercepté une embarcation sans pavillon et procédé à la saisie de 930 kilogrammes de méthamphétamine. L’opération s’est déroulée sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDGAEM), en coordination avec le parquet de Saint-Denis (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cette saisie a permis de retirer "une quantité importante de stupéfiants des circuits criminels", indique la préfecture dans un communiqué.

- 1.625 kilogrammes de produits illicites saisis depuis le début de l'année -

Cette saisie confirme la persistance des trafics de drogue dans le sud de l’océan Indien.

Depuis le début de l’année, les moyens déployés par la Marine nationale dans cette zone ont permis l’interception de 1.625 kilogrammes de produits illicites.

Cette "opération témoigne de l’engagement constant de l’État et de la Marine nationale à faire respecter le droit et les conventions internationales, et à lutter fermement contre les activités criminelles menaçant la sécurité et la stabilité de la région".

Cette zone maritime stratégique est marquée par des enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires majeurs, et demeure un axe privilégié pour de nombreux trafics illicites déstabilisant l’équilibre régional.



