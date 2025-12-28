Contrôles routiers : plus de 200 infractions relevées par les forces de l'ordre, sept permis retirés

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 décembre 2025. Cela a permis de relever 208 infractions dont 12 délits et 16 conduites addictives. Sept permis ont été retirés (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Secteur police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02 (taux compris entre 0.56 et 0.68 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 04

- défaut de permis de conduire : 03

- refus de se soumettre au contrôle : 01

- refus d'obtempérer : 02

73 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 88 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 13

- défaut de port de casque : 01

- défaut d'équipement : 15

- défaut de contrôle technique : 07

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 08

- dépassement dangereux : 01

- franchissement de ligne continue : 02

- autres : 39

- Secteur gendarmerie -

