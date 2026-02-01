Contrôles routiers : deux conducteurs refusent d'obtempérer, interpellés, ils ont vu leurs permis retirés

Au cours de la nuit du samedi 31 janvier au 1er février 2026, deux conducteurs ont refusé d'obtempérer aux gendarmes. Identifiés et interpellés, ils ont vu leur permis retirer. Leurs véhicules ont été placés en fourrière. Au total, les effectifs de la direction territoriale de police et les militaires ont réalisé sur le département 28 opérations de sécurisation, permettant de relever 222 infractions. 13 permis ont été retirés (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique :00 (taux compris entre 0,52 et 1,22 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 07

- défaut de permis de conduire : 01

- refus d'obtempérer : 00

51 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 83 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 14

- défaut de port de casque : 00

- défaut d'équipement : 04

- défaut de contrôle technique : 04

- Usage du téléphone tenu en main : 18

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 6

- autres : 37

- Côté gendarmerie -