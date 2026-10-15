[Photos-Vidéo] La Possession : le pétrolier de la flotte fantôme russe arrive en baie de la Possession

Ce jeudi 15 octobre 2026, le pétrolier de la flotte fantôme russe le DF PEAK est escorté par la marine nationale vers la baie de la Possession. Le navire, qui navigue désormais sous haute surveillance, est visible depuis la côte et continue d'avancer vers notre île. En prévision de cette arrivée, le préfet de La Réunion a pris, ce mercredi 14 octobre, deux arrêtés interdisant toute activité maritime dans la zone autour du navire (Photos : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

"Les 21 membres d’équipage, de plusieurs nationalités, sont maintenus à bord. Ils font l’objet de mesures de restriction et de privation de liberté, prises en application des articles L.1521-11 et suivants du code de la défense, pour une durée initiale de 48 heures, indiquait le parquet de Saint-Denis ce mardi 13 octobre 2026.

"Ce pétrolier, qui bat pavillon béninois, figure sur la liste de l'UE des navires placés sous sanctions et est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe depuis le 25 juin 2024 alors qu'il s'appelait Kaliningrad" affirme l'état-major des armées françaises. Il s'approche de la baie de la Possession. Regardez.

Dans son premier arrêté, le préfet interdit provisoirement la circulation maritime et la pratique des activités nautiques, aquatiques ou sportives et les mises à l'eau d'embarcations autour du navire DF PEAK.

Le préfet ajoute une autre restriction, "interdisant les activités maritimes autour du navire DF PEAK (IMO 9341067) au mouillage dans la baie de La Possession".

Une décision prise en raison des "risques spécifiques à la navigation maritime eu égard à son absence d'émission AIS (système d'identification automatique)".

Les dispositions des présents arrêtés s'appliquent à partir de ce jeudi 15 octobre 2026 à 00h00.

- Un pétrolier intercepté au large de La Réunion -

Ce lundi 12 octobre 2026, des moyens de la Marine nationale sont intervenus en haute mer, à près de 500 nautiques au sud de La Réunion, sur un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon (une fausse nationalité) et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants.

"Après la montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à l'irrégularité du pavillon arboré", indique la préfecture de La Réunion. Regardez.

📍Océan Indien | Contrôle de pavillon effectué par la @MarineNationale sur un pétrolier au large de la Réunion 🛑 🔍 Cette opération visait à vérifier la nationalité d'un navire revendiquant un pavillon béninois. L'examen des documents par l'équipe de visite après sa montée à bord a confirmé les doutes quant à l'irrégularité du pavillon arboré. ⚖️ Cette opération a été menée sur la base de l'article 110 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et a conduit, sur demande du procureur de la République, au déroutement du navire sous escorte des moyens de la Marine nationale. — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) October 12, 2026

- Un signalement fait à la procureure de la République de Saint-Denis -

Un signalement a alors été fait à la procureure de la République de Saint-Denis.

Cette dernière, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire ce mardi 13 octobre 2026. Une enquête qui : "s’attachera notamment à établir les conditions d’exploitation du navire et à identifier son propriétaire et son armateur, dont la responsabilité pénale peut être recherchée".

Pour rappel, le terme "flotte fantôme" renvoie aux navires utilisés par la Russie pour exporter ses hydrocarbures, malgré les sanctions britanniques, américaines et européennes. Pour ce faire, ils changent parfois de nom ou de pavillon pour déjouer les contrôles.

Plus de 700 navires sont actuellement inscrits sur la liste des sanctions européennes.

L’ambassade de Russie à Paris a condamné la saisie par la ⁠France du navire, la qualifiant "d’acte de piraterie et de violation du ‌droit international".

www.imazpress.com/[email protected]