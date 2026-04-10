Le Port : une sexagénaire perd la vie après avoir été percutée par un vélo électrique

Ce mardi 7 avril 2026 vers 6h30, une femme âgée de 61 ans a été percutée par un vélo électrique sur l'avenue de la commune de Paris au Port. Transportée dans un état grave à l'hôpital, selon nos informations, elle est décédée ce jeudi soir. Entendu par les enquêteurs après l'accident, le pilote du deux-roues devrait être reconvoqué par les forces de l'ordre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)