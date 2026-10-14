Maurice : un nouveau couvre-feu pour la nuit du mercredi 14 octobre

Un nouveau couvre-feu va être appliqué à Maurice ce mercredi 14 octobre 2026. Il sera en vigueur de 20h30 à 5 heures du matin, selon l'Express de Maurice. (Photo Défi Média)

Ce couvre-feu succède à une première nuit passée sous ce régime de mardi à mercredi. Malgré ce premier couvre-feu, des incidents ont éclaté dans plusieurs localités de l'île.

Des faits de violences urbaines qui ont impliqué des obtsructions sur les routes, des incendies et des jets de projectiles.

Des violences qui ont culminé avec la grave blessure d'Elodie Thomas, une jeune mère de famille de 27 ans vendredi 9 octobre. L'état de la jeune femme est désormais stabilisé et elle est désormais consciente.

Par ailleurs, le gouvernement mauricien a annoncé qu'il n'y aura pas de cours dans les établissements d'enseignement supérieur et à Polytechnics Mauritius les jeudi 15 et vendredi 16 octobre, selon Défi Média.

Les cours seront assurés en distanciel durant cette période.

L'origine de ces troubles est à aller chercher dans une sévère crise d'approvisionnement en eau qui secoue l'île-soeur depuis le début du mois d'octobre. Une crise de l'eau qui a entraîné de nombreuses coupures à répétition.

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