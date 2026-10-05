Saint-Benoît : lors d'une perquisition, les gendarmes saisissent des armes et du cannabis

Ce samedi 3 octobre 2026, dans le cadre d’une enquête portant sur des violences avec arme commises la veille, les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Benoît (COB) placent un homme en garde à vue. La perquisition menée a permis une tout autre découverte : armes et cannabis ont été saisis. (Photos Gendarmerie de La Réunion)

Au total, les militaires saisissent :

• 2 fusils équipés de lunettes

• un fusil à pompe

• 411 munitions de différents calibres

• 29 pieds de cannabis en pots

• 17 pieds de cannabis fraîchement coupés

• 5,9kg de cannabis sous différentes formes

• 305 euros en numéraire

• ainsi que du matériel destiné à la culture en intérieur comme des lampes UV ou un extracteur d'air...

Dans une publication sur sa page Facebook, la gendarmerie de La Réunion rappelle que si "le cannabis peut parfois être banalisé ou considéré comme une drogue "moins dure"", il reste pour autant un "produit stupéfiant et sa détention, son offre ou sa cession sont interdit par la loi".



Pour rappel, la détention, l’offre ou la cession illicites de stupéfiants peuvent être punies de 10 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende.

Les gendarmes rappellent également que toutes leurs opérations ne peuvent pas être médiatisées immédiatement. "Certaines enquêtes nécessitent du temps, de la discrétion et plusieurs semaines, voire plusieurs mois d’investigations. L'absence de publication ne signifie pas l'absence d'action", assurent les forces de l'ordre.

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