TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

[VIDÉO] Saint-Denis : important incendie rue Rontaunay, une case créole à l'abandon part en fumée

  • Publié le 31 janvier 2026 à 05:48
Saint-Denis : important incendie rue Rontaunay, une case créole à l'abandon part en fumée

Dans la nuit de ce vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026, un important incendie s'est déclenché à l'angle de la rue Rontaunay, en plein centre-ville de Saint-Denis. Une case créole à l'abandon est entièrement partie en fumée. Sur place, plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules de lutte contre les incendies. Les riverains des habitations aux alentours ont tous été évacués (Photo : DR)

Sur place, les forces de police ont procédé à la fermeture de la rue pour sécuriser l'intervention des pompiers. Regardez.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.

www.imazpress.com/[email protected]

Faits divers, Saint-Denis, Sdis, Pompiers, Incendie

guest
0 Commentaires