Bébé tué à l'acide: 30 ans de prison pour l'ex-employée de crèche

L'ex-employée de crèche qui a tué un bébé de 11 mois en 2022 à Lyon en lui faisant avaler une dose "massive" de déboucheur de canalisation à base d'acide a été condamnée en appel vendredi à 30 ans de prison pour meurtre.

La peine, conforme aux réquisitions, est automatiquement assortie d'une période de sûreté de 15 ans."Notre cliente accepte la peine, il n'y aura pas de pourvoi en cassation", a déclaré à l'AFP l'avocate de Myriam Jaouen, qui a accueilli le verdict dans le calme.En première instance, les jurés l'avaient condamnée à 25 ans de prison pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette fois, la cour d'assises de l'Ain l'a reconnue "coupable d'avoir donné volontairement la mort" à la petite Lisa.Sa famille est "soulagée, elle a été entendue", a commenté leur avocate Catherine Bourgade. Les parents ont mené un "combat en mémoire de leur fille" pour que "cette qualification de meurtre et d'intention de donner la mort" soit retenue, a-t-elle rappelé.Affronter à nouveau trois jours de procès a été "terrible" pour eux même si les débats ont été menés de manière sereine, a-t-elle poursuivi. "C'est une fin apaisante: leur douleur est indescriptible, elle restera mais, au moins, ils ont le sentiment que la justice a fait ce qu'il fallait".- "Immature" -Après plusieurs mensonges et dénégations, Myriam Jaouen, qui avait 27 ans au moment du drame, avait reconnu en garde à vue avoir versé le produit à base d'acide sulfurique dans la bouche de la fillette. Mais elle a toujours assuré avoir voulu "la faire arrêter de pleurer", "pas la tuer".Elle a aussi affirmé qu'elle n'avait pas conscience de la dangerosité du produit de type Destop, ce qu'ont contredit enquêteurs, médecins et psychiatres qui ont défilé à la barre.Dans son réquisitoire, l'avocat général Baptiste Godreau a estimé qu'elle avait "consciemment tué avec un produit toxique létal, l'administrant directement dans la bouche d'une enfant de 11 mois", décédée après quatre heures de souffrances "extrêmes".Vendredi, les derniers mots de l'accusée ont été adressés aux parents de sa victime. "Je veux m'excuser auprès de la famille, tous les jours je pense à Lisa", a-t-elle soufflé. La mère, visiblement toujours très éprouvée, a fermement fait non de la tête.Plusieurs experts psychiatres ont décrit Myriam Jaouen comme "immature" et "modérément" déficiente intellectuellement. Mais "sans maladie mentale avérée", écartant donc une "abolition ou altération du discernement".Sa défense avait demandé aux jurés certes de "sanctionner" mais aussi de "favoriser sa réinsertion", niant l'intention de donner la mort chez une personne "infantile", selon son avocate Julia Coppard.Et dont "l'incompétence" et "l'inaptitude" à s'occuper d'enfants avait été signalée par ses collègues à la crèche Danton Rêve du groupe People et Baby, "où elle n'aurait jamais dû être employée, encore moins laissée seule avec les enfants", a estimé sa consoeur Maylis Leduc.- Récit mensonger -"Une femme qui, selon ses propres dires, est capable de maintenir fermement la tête et le corps d'un bébé, de lui enfoncer le goulot d'une bouteille d'acide dans la bouche, de la maintenir et de lui dire: +prends ça, mange et tais-toi !+" ne peut pas être excusée, a pour sa part plaidé Me Sidonie Leblanc, au nom de l'association l'Enfant Bleu - Enfance maltraitée.A l'arrivée d'autres parents dans la microcrèche où s'est noué le drame, Myriam Jaouen avait aussi élaboré un "récit mensonger structuré", a rappelé l'avocate: un tube de gouache a explosé et les projections ont atteint la bouche de Lisa. Myriam Jaouen a même badigeonné son pantalon de peinture pour accréditer cette version.Un mensonge répété d'une voix déterminée, 15 minutes durant, au médecin du centre anti-poison -dont l'enregistrement a été diffusé à l'audience- qui l'appelait pour tenter d'identifier le produit pour orienter les médecins tentant encore de sauver Lisa."Qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle n'est pas capable d'élaboration", avait conclu l'avocate.