Violences en marge des manifestations lycéennes : 30 gardes à vue à Saint-Denis, 17 personnes présentées à la justice ce vendredi

Le parquet de Saint-Denis annonce, ce jeudi soir 8 octobre 2026, avoir enregistré 30 mesures de garde à vue depuis hier, mercredi 7 octobre. Des mesures en lien avec la mobilisation lycéenne débutée la semaine dernière dans l'île. Selon la procureure de la République, Véronique Denizot, 17 personnes doivent être présentées à la justice demain, vendredi 9 octobre. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Parmi les personnes qui seront présentées ce vendredi, trois personnes doivent comparaître en comparution immédiate. Trois autres dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), tandis que neuf mineurs seront présentés devant les juges des enfants.

La procureure ne précise pas, à ce stade, les suites judiciaires envisagées pour les deux autres personnes concernées par ces présentations.

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Pour rappel, en marge de la mobilisation lycéenne à La Réunion, plusieurs violences urbaines ont éclaté. À l’issue des manifestations ce mercredi, 31 interpellations avaient eu lieu dans le sud, parmi lesquelles 28 mineurs. Dans le nord, la procureure Véronique Denizot annonçait que huit mineurs avaient été déférés, tandis que plusieurs procédures étaient toujours en cours hier soir.

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