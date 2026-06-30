Viols incestueux : l’ancien principal du collège Juliette-Dodu devant la cour criminelle

L'ancien principal du collège, Jacques Gorisse comparaît devant la cour criminelle à partir de ce mercredi 1er juillet 2026 pour viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses sur mineure de moins de 15 ans. Le procès doit se dérouler sur deux jours. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'affaire éclate en mai 2020 : le principal du collège Juliette Dodu, situé à Saint-Denis, a été suspendu de ses fonctions. Le rectorat avait indiqué avoir été informé par le procureur qu'une affaire "d'ordre privée incompatible à ses fonctions" était en cours. Un arrêté de suspension a, à l'époque, été prononcé, conformément à la procédure règlementaire.

L'homme d'une cinquantaine d'années, présumé innocent, s'était rendu de lui-même au commissariat Malartic pour expliquer aux enquêteurs qu’il était "victime d’un chantage de la part de sa compagne, d'au moins 20 ans plus jeune que lui".

- Son ex-compagne aussi poursuivie -

Sa compagne de l'époque, au courant d'une agression sexuelle sur mineur, est de son côté poursuivie pour "non dénonciation de mauvais traitement, privations, agressions ou atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans".

Jacques Gorisse est resté libre et placé sous contrôle judiciaire le temps de du procès, six ans après sa mise en examen.

En cas de condamnation, l’ancien chef d’établissement encourt jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.

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