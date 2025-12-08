"Des grosses p****" : Miss Provence et Miss Aquitaine critiquent le top 12, avant de s'excuser

Ce samedi 6 décembre 2025, a eu lieu l'élection tant attendue de Miss France 2026. Si Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti, a été élue, un autre événement bien moins glorieux fait le tour de réseaux sociaux. Dans une vidéo dévoilée après la cérémonie, Miss Provence et Miss Aquitaine ont grossièrement insulté les demi-finalistes du concours. La première s'est expliquée sur ses réseaux sociaux.

La vidéo n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Dévoilée par un influenceur, on y voit deux candidates du concours, Julie Zitouni, Miss Provence, et Aïnhoa Lahitete, Miss Aquitaine, critiquer grossièrement leurs concurrentes sélectionnées parmi les douze demi-finalistes de cette édition.

"Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce Top 12 ? Je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce Top 12 s'il vous plaît ?", lance Aïnhoa Lahitete, avant que Julie Zitouni ne surenchérisse en insultant vulgairement les douze candidates encore en lice. Regardez.

🔴 ALERTE INFO « Y’a QUE des grosses putes de ouf ! » Les 12 finalistes Miss France 2026 balancent ça sur Miss Aquitaine & Miss Provence dans un groupe Snap privé.»

Le féminisme va bien, merci.

On mate ça ensemble ou pas ?#MissFrance2026 #MissFrance #ChiennesDeGarde… pic.twitter.com/rqyOIjZe8F — 🇮🇹 RADIOROMA (@RadioRomaX) December 7, 2025

En réponse aux nombreuses critiques, Julie Zitouni a tenu à s'expliquer en publiant une story sur son compte Instagram, dimanche après-midi. "Les mots que j'ai prononcés sont maladroits et ne reflètent absolument pas ce que je pense des candidates", indique-t-elle.

Elle explique que l'insulte visant les autres Miss avait été utilisée "dans un sens familier qui, dans ma manière de parler, signifiait simplement 'les veinardes', 'les chanceuses'", reconnaissant toutefois que "ce n'est pas un vocabulaire qui a sa place dans Miss France"

Aïnhoa Lahitete (Miss Aquitaine), a également réagi sur son compte Instagram en indiquant avoir, dans cette vidéo, "approuvé des propos inaceptables tenus par une autre Miss régionale du concours, à l'encontre de l'ensemble des Miss régionales de la promotion Miss France 2026. Ces mots et cette réaction ne reflètent absolument pas les valeurs humaines que l’on m’a transmises, ni celles que je souhaite défendre. Pendant toute la préparation à Miss France, mon comité départemental, mon comité régional et la société Miss France m’ont appris le respect, la bienveillance, la sororité et la dignité. Je suis pleinement consciente que, sur le moment, je n’ai pas été à la hauteur de ces valeurs."

De son côté, le comité Miss France n'a pas encore réagi

