"Génération sans tabac" : l'Assurance maladie veut interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009

L’Assurance maladie souhaite une mesure choc. Elle plaide pour interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009 et faire ainsi émerger une "génération sans tabac", indique-t-elle dans son rapport annuel publié ce jeudi 2 juillet 2026. 600 réunionnais décèdent chaque année à cause du tabagisme (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans son rapport annuel "charges et produits", sorte de bilan destiné notamment à "éclairer les débats" budgétaires de l'automne, la Caisse nationale d'Assurance maladie (Cnam) plaide pour interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009, pour faire émerger une génération "sans tabac", qui serait beaucoup moins touchée que ses ainées par les coûteuses maladies du système respiratoire.

Le Royaume-Uni a récemment voté cette mesure, devenant "le deuxième pays du monde" à le faire, souligne la Cnam.

"Il n'y a pas de raison d'être plus bêtes" qu'eux, d'autant qu'aujourd'hui, "malgré tout ce qui a été fait (affichages sur les paquets, hausse des prix...) on reste mauvais par rapport à nos voisins" en termes de consommation de tabac, a dit lors d'une conférence de presse le directeur général de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme.

"La France n’est pas une île. Pire encore, elle compte pas moins de 8 passages frontaliers, soit autant de canaux d’approvisionnement différents, avec ses propres prix et ses propres règles", a réagit la confédération des buralistes, dénonçant une "fausse bonne idée, profondément inadaptée aux réalités françaises".

- 600 réunionnais décèdent chaque année à cause du tabagisme -

600 réunionnais décèdent chaque année à cause du tabagisme.

La consommation de tabac est la première cause de mortalité évitable et tue à long terme 1 fumeur sur 2.

Le tabac est un facteur de risque avéré pour de nombreuses pathologies graves, notamment des cancers (poumon, gorge, bouche, lèvres, pancréas…), mais aussi des maladies cardio-vasculaires et des affections respiratoires chroniques comme la Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Pourtant, il est toujours temps d’arrêter de fumer : même lorsqu’il intervient tardivement, le sevrage tabagique apporte des bénéfices importants et rapidement mesurables pour la santé.

- Le vapotage et les puffs à La Réunion : protégeons nos enfants ! -

Les données s’inscrivent dans les tendances nationales observées par l’enquête EnCLASS 2024. Si le tabagisme quotidien diminue chez les jeunes, la progression du vapotage invite à rester vigilants face aux nouvelles formes de consommation et de dépendance à la nicotine et ses dérivés.

- 9,5% des lycéens déclarent un usage quotidien de tabac et/ou de cigarette électronique, dont 2,6 %

utilisent les deux produits chaque jour (EnCLASS 2024)

- Près de 9% des jeunes réunionnais de 17 ans fument quotidiennement en 2023 contre 21% en 2017



- 16% des réunionnais de 18 ans et + fument quotidiennement en 2024 contre 21% en 2021



-58% des jeunes réunionnais de 17 ans ont déjà expérimenté la vape contre 57 % en hexagone

Si les cigarettes électroniques jetables, appelées « puffs », ont été interdites en février 2025, de nouveaux dispositifs quasi identiques ont émergé. Présentant certes une dangerosité moindre que les cigarettes et autres produits de tabagisme, ces produits ne sont pourtant pas sans risquepour la santé.

Par ailleurs, ces dispositifs aux arômes sucrés et au marketing particulièrement attractif, favorisent l’initiation à la nicotine chez les adolescents et cherchent à créer une dépendance. Il s’agit en effet de créer un marché captif qui nourrira les ventes des industriels du tabac, souvent derrière ces nouveaux modes de consommation de la nicotine.

La nicotine agit directement sur le cerveau en développement des jeunes et peut créer une dépendance. Le vapotage expose également les utilisateurs à l’inhalation de substances chimiques dont les effets à long terme restent encore insuffisamment connus.

- Et si vous arrêtiez de fumer/vapoter ? -

Avec un accompagnement de professionnels de santé formés et une prescription de traitements nicotiniques de substitution adaptée, il est possible d’arrêter durablement en 6 mois à 12 mois. Les solutions pour accompagner les personnes souhaitant arrêter de fumer ou de vapoter sont nombreuses :

• consultations de tabacologie dans les établissements de santé ou au sein des CSAPA,

• accompagnement par des professionnels de santé de proximité (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes …),

• accompagnement via la plateforme téléphonique de Tabac Info Service, 39 89.

Interrogée par l'AFP, la fédération d'associations anti-tabac Contre-feu, qui plaide depuis 2022 pour une génération sans tabac, s'est "félicitée" de la position de la Cnam.

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