A 18 ans, l'Indien Dommaraju Gukesh devient le plus jeune champion du monde d'échecs

Le joueur indien de 18 ans Dommaraju Gukesh a remporté jeudi la dernière partie longue des championnats du monde contre le tenant du titre chinois Ding Liren et devient le plus jeune joueur à remporter le titre le plus prestigieux des échecs.

Alors que les deux joueurs étaient à égalité avant la 14e partie, qui semblait s'acheminait vers une nulle, le joueur indien a profité d'une gaffe de son adversaire au 55e coup pour prendre un avantage décisif et forcer l'abandon. Il est le deuxième Indien à obtenir ce titre après Viswanathan Anand.

Le duel à Singapour a été indécis jusqu'au bout, mais les fautes de Ding, 32 ans, ont fini par lui faire perdre le titre qu'il avait remporté pour la première fois en avril 2023. Depuis ce sacre il avait beaucoup moins joué et a semblé perdre en qualité de jeu.

Gukesh n'a pas raté l'occasion de continuer sa fulgurante ascension dans le monde des échecs. Sa désignation comme challenger grâce à sa victoire lors du Tournoi des candidats en avril 2024 avait déjà surpris, mais il a continué a monté en puissance, avec une grande performance lors des Olympiades d'échecs en septembre, remporté par l'Inde.



