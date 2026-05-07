A Los Angeles, le retour des fleurs apaise la douleur des incendies

Il y a un peu plus d'un an, les flammes ont entièrement rasé la maison de Rene Amy à Altadena, en banlieue de Los Angeles. Les cendres toxiques provenant des pavillons et des véhicules du voisinage ont contaminé son terrain avec du plomb et toutes sortes de polluants.

Et pourtant en ce début de printemps, sa propriété est parsemée de fleurs d'un orange chatoyant: des pavots de Californie, qu'il a semés dans toute la ville en guise d'espoir.

Ces plantes "poussent et prolifèrent partout sur le globe où les êtres humains peuvent survivre", vante l'Américain de 65 ans. "Elles sont tellement résilientes. Elles ont l'air super fragiles, mais en réalité elles sont assez coriaces, (...) un peu comme les habitants d'Altadena."

Adossée aux montagnes surplombant Los Angeles, cette ville a été particulièrement meurtrie par les incendies qui ont ravagé la mégapole en janvier 2025. Sur les 31 victimes mortes dans les flammes, 19 ont péri à Altadena.

Quinze mois plus tard, la banlieue renaît péniblement de ses cendres. Plus de 9.000 bâtiments ont été détruits, transformant la cité en immense terrain vague.

Quelques charpentes commencent à pousser ici et là. Mais rebâtir vire souvent au parcours du combattant pour les survivants, entre le processus complexe pour se faire indemniser par les assurances et les nouveaux prérequis imposés pour obtenir un permis de construire.

- Symbole historique -

Alors ces derniers mois, M. Amy a semé 250.000 graines de pavot dans la ville, sur plus de 750 parcelles vides. Une manière d'apporter un peu de couleur dans cet univers sombre et de "remonter le moral de (s)es camarades rescapés".

Outre quelques donations, l'entrepreneur a mis 12.000 dollars de sa poche pour financer ce projet.

"J'ai découvert qu'aider les autres me fait non seulement me sentir vivant, mais que certains des meilleurs moments que j'ai vécus depuis l'incendie impliquaient d'aider les autres", confie à l'AFP ce barbu, sous son chapeau de paille orné d'une fleur en plastique.

Avec le pavot de Californie, il a choisi un symbole de résilience, indissociable de l'histoire de cet Etat de l'Ouest américain. Cette sorte de tulipe aux reflets dorés est la fleur officielle du "Golden State".

Si la beauté des collines californiennes a autant fasciné les missionnaires espagnols et les grandes plumes de la littérature américaine, c'est notamment grâce à elle.

Avant que Los Angeles ne construise à perte de vue, Altadena était d'ailleurs renommée comme un "paradis des pavots", rappelle cet amoureux de la nature.

La fleur reste l'emblème de la ville. Car au XIXe siècle, les Angelins et les riches touristes de la côte Est venaient chaque printemps dans ces collines pour assister à leur éclosion et admirer les pentes de la région, recouvertes d'un orange flamboyant.

- "Nouveau départ" -

Cette année, le changement climatique freine ce miracle naturel. La Californie termine un mois de mars parmi les plus secs jamais enregistrés, et les pavots semés par M. Amy ne peuvent donc pas tous éclore.

Mais certains pointent infatigablement le bout de leur bulbe par endroits.

Sur le trottoir devant l'un des fast-foods de cette ville métissée, les fleurs ont poussé juste devant une fresque murale représentant une petite fille noire avec un pavot en main.

"Voir la nature revenir après les incendies, c'est tellement réconfortant", lâche Roxanne Albee, une cliente sortant du restaurant.

"C'est comme un nouveau départ", s'enthousiasme cette septuagénaire, qui a elle aussi perdu sa maison dans les flammes et galère pour fournir un inventaire détaillé de toutes ses possessions détruites à son assurance.

"Avoir les pavots qui reviennent, ça fait partie de l'atmosphère d'Altadena", sourit-elle, émue.

D'ici quelques années, M. Amy aimerait que ses fleurs essaiment pour redonner à la ville son éclat d'antan.

Ce serait "un moyen de nous rassembler, de nous rappeler notre histoire, d'où nous venons, et de regarder vers l'avenir", conclut-il.



AFP