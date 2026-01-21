À son procès en appel, Marine Le Pen plaide la "bonne foi" du Front national

Marine Le Pen a protesté mercredi de sa "bonne foi" et de celle de son parti, au cours d'un interrogatoire aussi minutieux que parfois laborieux devant la cour d'appel de Paris au procès des assistants d'eurodéputés.

Au terme de cette déposition-marathon entamée la veille et qui aura duré en tout près de treize heures, celle qui joue son avenir politique a fait part en privé d'une épreuve physiquement éprouvante, mais avec l'impression d'avoir pu s'expliquer et être entendue, de manière plus "normale" qu'en première instance.

Son avocat, Me Rodolphe Bosselut, a pour sa part considéré que l'interrogatoire s'était "bien passé".

La justice reproche à Marine Le Pen, ainsi qu'au Rassemblement national (alors appelé Front national) et à dix autres cadres, d'avoir entre 2004 et 2016 fait embaucher des assistants parlementaires aux eurodéputés du parti, rémunérés par des fonds du Parlement européen mais dont l'activité n'aurait été qu'au seul bénéfice du FN.

"Pourquoi est-ce que nous, qui sommes des gens rigoureux, semblons avoir fait preuve, dans la façon dont ce dossier est présenté, d'une absence totale de rigueur?", a interrogé la cheffe de file de l'extrême droite mercredi matin. En y répondant dans la foulée: "Car nous étions totalement de bonne foi".

Ainsi Marine Le Pen a-t-elle développé toute la journée cet axe de défense, corollaire de la "non-intentionnalité" sur laquelle elle avait déjà insisté la veille.

Certes, concède celle qui est actuellement inéligible, "des reproches incontestablement peuvent nous être faits".

Mais les problèmes liés à l'emploi d'assistants parlementaires découlent selon elle d'un défaut d'information et de contrôle de l'institution communautaire car "l'administration du Parlement européen était beaucoup plus coulante que ce qu'elle est aujourd'hui".

"Des règles absolument immuables, que tout le monde respectait et sur lesquelles le Parlement européen faisait preuve d'une fermeté totale? Ça n'était pas le cas!", martèle-t-elle.

Manière, aussi, de répondre à la présidente de la cour d'appel, Michèle Agi, qui l'avait tancée quelques minutes plus tôt en rappelant à la prévenue Le Pen qu'elle était "avocate" de formation, "connaissait le droit" et qu'"un contrat, c'est quelque chose qui (lui) parle".

En fin de journée, celle qui avait repris la présidence du Front national en 2011 en convient: "Est-ce que c'était lié à la désorganisation (du parti)? Peut-être. Est-ce que les uns et les autres ont eu le sentiment de commettre un délit? Je suis convaincue que non. Est-ce que le parti a commis un délit de manière intentionnelle? Je crois que non", et s'"il y a des assistants qui ont fait bénéficier leur force de travail au parti, je ne dis pas que c'était volontaire de leur part".

Conclusion: "Si tout ça était à refaire, on ne referait pas la même chose".

-"Salarié clandestin" -

Face aux interrogations parfois répétées - par la présidente, une juge assesseur, l'avocat du Parlement européen ou les deux représentants de l'accusation -, la députée du Pas-de-Calais a conservé durant toute l'audience une apparente "sérénité", quitte à se montrer laborieuse.

Plus de vingt ans après le début des faits reprochés, le temps écoulé rend "extrêmement difficile de faire peser la preuve de son innocence", déplore-t-elle, tandis que la cour d'appel décortique un par un les différents contrats d'assistants parlementaires liés à son mandat d'eurodéputée.

"Je ne sais pas comment faire pour vous prouver ce que je ne peux pas vous prouver, que je dois vous prouver", finit-elle par s'agacer.

Catherine Griset, son assistante personnelle de toujours, soudainement bombardée à Bruxelles alors que son bureau est à Paris? "Ça n'est pas parce qu'elle est à Paris qu'elle ne fait pas son travail d'assistante parlementaire", jure Marine Le Pen, admettant néanmoins "l'erreur" d'avoir "embauché des gens qui travaillaient au siège" du FN.

Mardi, elle avait expliqué que son "conseiller spécial" en tant que présidente du parti, Julien Odoul, n'était en fait qu'un modeste contributeur de notes - au point qu'elle avait supposé qu'il avait un "autre emploi". Mais elle avait dit ignorer qu'il était censé être l'assistant parlementaire d'une eurodéputée FN.

L'un des avocats généraux enfonce: "Julien Odoul vous envoie des notes sans que vous l'ayez voulu? Je connaissais la notion de travail fictif mais celle de salarié clandestin, je la découvre".

Marine Le Pen conteste toujours avec véhémence quelque "système", pierre angulaire de l'accusation: "Je n'ai jamais donné de consigne d'embauche".

Et lorsque son père était le patron ?

"Jean-Marie Le Pen considérait que le parti était pauvre et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas utiliser les moyens qui étaient apportés par les institutions. Sinon, c'était autant de forces de travail auxquelles on renonçait", admet la benjamine Le Pen, mais "c'était sa vision. En réalité, chacun faisait absolument ce qu'il voulait".

Et "en ce qui (la) concerne", elle n'a "jamais donné consigne d'utiliser les dotations jusqu'au bout": "je n'ai jamais eu aucune appétence à apurer" les enveloppes européennes.

Le procès est prévu jusqu'au 11 février.



