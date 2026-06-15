Bac 2026 : coup d'envoi des épreuves écrites de terminale avec la philosophie

"Pas forcément très stressée", Elsa, 18 ans, s'apprête à passer lundi matin, comme plus de 530.000 élèves de terminale générale et technologique, les écrits du bac avec la philosophie, une session marquée par un durcissement de ton du ministre de l'Éducation sur l'orthographe.

Après l'épreuve de français jeudi et, pour la première fois, celle de mathématiques vendredi pour les élèves de première, les élèves de terminale (386.312 pour le bac général et 146.687 pour le bac technologique) plancheront dès 08H00 sur un des trois sujets de philosophie (deux dissertations et un commentaire de texte). Ils auront jusqu'à midi pour rendre leur copie.

"La philo, c'est la matière sur laquelle je me suis le moins concentrée. J'ai l'impression que c'est plus aléatoire et que je peux m'en sortir sans avoir trop révisé ", confesse Elsa.

Cette lycéenne de Châteauroux (Indre) a privilégié ses spécialités, physique-chimie et SVT, programmées entre mardi et jeudi, et qui représentent à elles deux pour un tiers des résultats de l'examen (avec un coefficient de 16 chacune).

La philosophie, elle, ne compte que coefficient huit pour les candidats au bac général et quatre pour les candidats au bac technologique, sur un total de 100.

"Lundi, je suis prêt à parier 50 euros que tous les journaux télévisés vont ouvrir ou mentionner en deuxième information le sujet du bac de philo. On réussit à emmener une génération entière à un niveau correct", a estimé le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray sur France Inter dimanche.

Souvent perçue "comme une discipline qui se résume à un exposé d'opinions", la philosophie exige pourtant "un véritable entraînement", souligne Vincent Renault, président de l’Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public (Appep).

Riddhi, elle, en a bien conscience. Cette élève de 18 ans de Saint‑Mandé (Val‑de‑Marne), qui juge sa préparation insuffisante au cours de l'année, appréhende particulièrement l’épreuve. "En philo, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose en classe. On passait surtout du temps à débattre et à s'éparpiller entre différentes notions, au lieu d'avoir des cours structurés", déplore-t-elle.

- "Le grand flou" -

Cette année, l'accent sera particulièrement mis sur "la maîtrise de la langue", a prévenu à plusieurs reprises le ministre de l'Éducation depuis mai.

"Lorsqu'on passe le baccalauréat (...) il y a une exigence de qualité globale de la langue", a-t-il rappelé jeudi, en marge de l'épreuve écrite de français.

"Une copie qui serait manifestement écrite avec un niveau de langue très problématique (...) ne pourrait pas avoir la moyenne", a-t-il insisté. "Dans toutes les disciplines (...) il y aura un barème qui précisera notamment le niveau de langue attendu et donc les points à retirer."

Les consignes devraient être transmises aux correcteurs dès la semaine prochaine, mais "à date, on n'a pas du tout d'information, c'est le plus grand flou", a fustigé auprès de l'AFP Sophie Vénétitay secrétaire générale du Snes-FSU, syndicat majoritaire dans le second degré.

Si Elsa ne s'est pas "vraiment préoccupée" de ce durcissement de ton sur l'orthographe, cela "inquiète beaucoup" Riddhi. "Je ne suis pas d'origine française et je sais que je fais beaucoup de fautes d'orthographe", confie-t-elle.

Les épreuves écrites du bac et du brevet ont été annulées dans plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de la guerre, ainsi qu'au Mali, où la situation sécuritaire reste critique. Les candidats concernés se verront attribuer leur moyenne annuelle dans les enseignements concernés.

Depuis la réforme du bac en 2019, la note de l'examen repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral et désormais les mathématiques, passés en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral en terminale).

Arrivera ensuite le grand oral pour tous les élèves (coefficient 8 en général et 12 en voie technologique) entre le 22 juin et le 1er juillet. Les résultats seront publiés le 7 juillet.

Le taux de réussite au baccalauréat dépasse depuis 2012 les 80%. L'an dernier, il était de 91,8%, en hausse de 0,6 point en un an.



AFP