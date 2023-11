C1: Atlético, Lazio, Barça et Dortmund qualifiés, Paris SG en ballotage

L'Atlético, la Lazio, le Barça et Dortmund ont assuré leur qualification pour les 8e de finale de Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, sauvé à la dernière minute contre Newcastle (1-1), mardi.

Si le Borussia Dortmund a composté son billet en gagnant à l'AC Milan (3-1), où Olivier Giroud a manqué un penalty en début de match (6e) mais pas Marco Reus quatre minutes plus tard pour ouvrir le score, le PSG était très loin du printemps européen avant que Kylian Mbappé ne transforme au bout du temps additionnel (90e+8) un penalty qui a fait râler les "Magpies".Alexander Isak avait trompé une défense passive et un Gianluigi Donnarumma fautif pour ouvrir le score et Newcastle a longtemps cru tenir sa victoire avant de re-basculer à la troisième place, deux point derrière le PSG, qui ira chercher sa qualification à Dortmund au dernier match.Pour rejoindre le Borussia en 8e de finale, l'Atlético Madrid a gagné au Feyenoord Rotterdam (3-1) avec notamment deux buts contre leur camp de Lutsharel Geertruida et Santiago Gimenez, et aussi une superbe volée à la van Basten de Mario Hermoso.Les "Colchoneros" conservent la tête du groupe E avec 11 points et ne peuvent plus être rejoints par les champions des Pays-Bas, troisièmes avec 6 points.- City de 0-2 à 3-2 -La Lazio (10 pts) aussi a assuré contre le Celtic son billet grâce à un doublé en fin de match de son buteur sûr, Ciro Immobile (82e, 85e).Les Verts de Glasgow sont éliminés de toute compétition européenne et le Feyenoord ira en Ligue Europa.Le Barça aussi a composté son ticket après sa victoire sur le FC Porto (2-1).Le Shakthar Donetsk est revenu à la hauteur du FC Porto (9 points) après sa victoire contre le Royal Antwerp (1-0), et jouera la qualification au Portugal, où les Ukrainiens devront s'imposer pour rejoindre les 8e de finale.Manchester City s'est fait secouer par le RB Leipzig dans un duel pour la beauté du jeu entre deux équipes déjà qualifiés. Menés sur un doublé de Loïs Openda, les champions d'Europe en titre se sont imposés 3-2 avec des buts de l'inévitable Erling Haaland, de Phil Foden et son champion du monde argentin Julian Alvarez (3-2) pour assurer la première place.Dans ce groupe, les Young Boys Berne ont assuré la troisième place et sont reversés en Ligue Europa après leur victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade (2-0).